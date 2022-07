Klare Erfolge von Nassereith gegen den SVI II und von Prutz/Serfaus II gegen Oberes Gericht

Details Sonntag, 31. Juli 2022 01:30

Auftakt in der 1. Klasse West mit einer kleinen Torlawine. Sechs Treffer hat der FC Nassereith gegen den SV Innsbruck II erzielt – ein 6:2 Erfolg – drei Tore von Stefan Gapp, zwei Treffer von Stefan Ögg. Auch die SPG Prutz/Serfaus II setzt sich klar mit 4:1 gegen die SPG Oberes Gericht durch. Am Sonntag, dem 31. Juli 2022, stehen noch drei Spiele am Programm. Tiroler Zugspitze holt am Samstag mit 2:1 einen Dreier gegen die Union Innsbruck II, Oetz/Sautens besiegt den SV Ried i.O 3:0.

Prutz/Serfaus II bezwingt Oberes Gericht

Rutger Van De Pol, Trainer SPG Prutz/Serfaus II: „ Nach einer sehr kurzen Pause ging die neue Saison in der 1. Klasse West gleich mit einem Derby los. Unsere 1b empfing am Freitagabend bei Dauerregen die SPG Oberes Gericht. Die ersten Minuten ging es dann nur in eine Richtung. Unsere 1b dominierte Ball und Gegner und hatte bereits nach wenigen Minuten mehrere Abschlüsse auf der Habenseite. Nicht einmal zehn Minuten hat es gebraucht, bis es das erste Mal klingelte. Maximilian Falkeis wurde schön freigespielt, noch ein Haken im Strafraum und das Leder herrlich in den langen Winkel gezogen - 1:0.

Nach einer Viertelstunde fanden die Gäste besser in die Partie, kamen nach 25 Minuten dann aber - doch etwas überraschend - durch Sandro Westreicher zum Ausgleich. Sandro Westreicher traf aus gut zwanzig Metern, dem Treffer ging allerdings aus meiner Sicht ein klares Foulspiel der Gäste voraus. Unsere Elf schüttelte sich kurz und versuchte das mittlerweile ausgeglichene Spiel wieder an sich zu reißen. Noch vor der Pause durften unsere Jungs dann erneut über die Führung jubeln. Schöne Spielverlagerung auf dem rechten Flügel, Lukas Wille mit dem Stangler und abermals traf Maximilian Falkeis. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte die SPG dann noch zwei Gelegenheiten durch Lukas Pale, er scheiterte jedoch am Gästekeeper.

Nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste dann fast über den Ausgleich jubeln dürfen. Nach einem weiten Ausschuss sprangen gleich mehrere SPG-Defensivakteure an der Kugel vorbei und plötzlich stand Dominik Netzer vollkommen frei vor dem Tor, schob das Leder aber um Zentimeter am Pfosten vorbei. Die Entscheidung dann kurz vor Schluss. Erneut kam Maximilian Falkeis an den Ball, lief alleine auf den Keeper der Gäste zu und behielt die Nerven. Doch auch diesem Treffer ging wohl in der Entstehung eine Abseitsstellung voraus.

In den letzten Minuten wurde die Partie dann unnötigerweise hektisch. Erst trat ein Akteur der Gäste total sinnlos auf einen bereits am Boden liegenden SPG-Kicker nach und er hatte dabei Glück, dass dies vom Schiedsrichter übersehen wurde und in der Nachspielzeit verletzte sich dann leider noch ein Akteur der SPG Oberes Gericht nach einem Foulspiel und musste mit der Bahre vom Feld gebracht werden. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung!

Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der eingewechselte Ahmed Ali Adam. Pascal Schranz lief mit dem Ball einmal quer durch den Strafraum, brachte das Leder dann in die Mitte und der Joker schob zum 4:1 ein. Danach war Schluss. Unsere 1B durfte sich über einen klaren und verdienten Derbysieg freuen. Spielerisch war da schon viel Gutes dabei. Weiter geht es am nächsten Samstag, dem 6. August 2022, mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger - der ESV Hatting-Pettnau.“

Kantersieg von Nassereith gegen den SV Innsbruck II

Dominic Bartl, Trainer FC Nassereith: „Wir sind super in die Partie gekommen, in der 23. Minute gelang Stefan Ögg die Führung für meine Mannschaft. Wir haben mehr vom Spiel gehabt, die Gäste aber schwer zu bespielen, haben sehr gut zugestellt. Dann leider ein Fehler in meiner Mannschaft und das 1:1 durch Remo Fioresi in der 28. Minute. Wir hätten eigentlich 3:0 oder 4:0 führen müssen, aber zur Pause stand es 1:1. Stefan Ögg gelang das 2:1 für Nassereith in der 46. Minute, vorher ein Lattenschuss meiner Elf. Mohanad Tamimi hat für den SVI in der 53. Minute ausgeglichen. Dann aber drei Treffer in Folge von Stefan Gapp in der 57., 62. und 70. Minute – der SVI hat da nichts mehr entgegen setzen können. 6:2 am Ende durch einen Treffer von Dominic Scheiber in der 89. Minute.