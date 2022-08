Coach Inan Danisman analysiert: SV Innsbruck II gewinnt in Unterzahl gegen den SC Mils II

Details Montag, 08. August 2022 13:46

Der SV Innsbruck II konnte in der zweiten Runde der 1. Klasse West den ersten Dreier einfahren – und das mit einem Mann weniger am Feld. Es war aber eine knappe Sache gegen den SC Mils II, der mit dieser 0:1 Niederlage die Tabellenführung verliert. Neue Nummer eins ist der FC Lechaschau nach einem 4:1 gegen den FC Stubai II.

Youssef Fathy gelingt für den SV Innsbruck der entscheidende Treffer!

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „In der ersten Halbzeit hatten wir - vor allem in der Anfangsphase - sehr viel Ballbesitz. Bis auf einen Stangentreffer fanden wir kaum Lücken in der Defensive der Gäste – wobei man einige Angriff besser ausspielen hätte können. Die Milser spielten eher defensiv und konnten unsere solide Verteidigung ebenso nicht durchbrechen - Halbzeitstand 0:0.

Im zweiten Durchgang übten wir weiterhin Druck nach vorne aus, verwerteten allerdings wieder nicht die wenigen Chancen, die wir uns erspielen konnten. Auch mit zehn Mann, nachdem Saso Stojkov in Minute 62 vom Platz musste, blieben wir spielbestimmend, wobei nun auch Mils öfter vor unser Tor kam. Unsere Verteidigung blieb weiterhin stabil. Unser eingewechselte Jamaal Hassan Ismail brachte frischen Wind über die linke Seite – so konnte Youssef Fathy in Minute 71, den flachen Ball in den Rückraum von Jamaal, präzise im linken unteren Eck verwerten. Mils spielte nun mit mehr Risiko nach vorne, doch unsere Abwehr und unser Torwart hielten stand. Nach der gelb-roten Karte von Paul Stix fanden wir mehrere gute Konterchancen vor, die wir erneut ausließen. So blieb es bis zum Abpfiff spannend.

Ich bin mit Defensivleistung und dem Siegeswillen, den wir in Halbzeit zwei gezeigt haben, sehr zufrieden. Wir hätten jedoch das Spiel mit einer besseren Chancenverwertung schon viel früher für uns entscheiden können. Nichtsdestotrotz haben wir nie wirklich die Kontrolle über das Spiel verloren und freuen uns über die drei verdienten Punkte!“

Beste Spieler SV Innsbruck II: Youssef Fathy (6er), Benjamin Selmanovic (Sturm), Paul Neumann (IV)