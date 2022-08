Lechaschau übernimmt mit Sieg gegen Stubai II Tabellenführung – Oetz/Sautens verteidigt weiße Weste gegen Nassereith

Details Montag, 08. August 2022 14:45

SPG Oetz/Sautens gegen FC Nassereith – zwei Sieger der ersten Runde der 1. Klasse West treffen in Runde zwei direkt aufeinander, Oetz/Sautens gewinnt mit 2:1. Mils II verliert beim SVI, freie Bahn für den FC Lechaschau Richtung Tabellenspitze – 4:1 gegen den FC Stubai II.

Lechaschau mit Torfeuerwerk gegen Stubai II in der ersten Hälfte

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „In der ersten Halbeit ein sehr gutes Spiel der Heimelf, die wieder mit drei fünfzehnjährigen am Start waren. Durch gut heraus gespielte Tore Lechaschu ind er ersten halben Stunde mit 4:0 in Führung gehen. Die Torschützen waren Jonathan Suri Valdes, Diminique Strauss, Bayar Enkhtuvshin und Sandro Hoheneder. Nach einer Tätlichkeit in der 40. Minute mussten die Gäste mit zehn Mann auskommen. Halbzeit zwei war dann nicht mehr gut von beiden Seiten, die Heimelf setzte auf Ballbezitz. Die Gäste konnten in der 57. Minute auf 1:4 durch Matthias Pfurtscheller verkürzen. Zu erwähnen wäre noch die sehr schlechte Schiedsrichterleistung, wovon allerdings beide Mannschaften gleichmäßig betroffen waren.“

Oetz/Sautens dominiert erste Hälfte gegen Nassereith

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „In der ersten Halbzeit eine klare Angelegenheit für uns, neben den beiden Treffern weitere drei , vier hochkarätige Chancen! Die Tore fielen in der 15. Minute durch Manuel Wedam und durch Tobias Amprosi in der 18. Minute. In der zweiten Halbzeit der Gegner bis zur 65. Minute besser bzw. gleichwertig - aber zum Schluss wiederum klare Chancen auf Seiten der SPG! Nassereith kann in der 55. Minute durch Simon Krabichler auf 1:2 verkürzen. Unter dem Strich verdienter Sieg der Heimmannschaft!“

Bester Spieler SPG Oetz/Sautens: Julian Kometer, David Gundolf, Manuel Wedam