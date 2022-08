Spielanalysen 1. Klasse West: Ried gegen Union II und Hall II gegen SV Innsbruck II

Details Montag, 15. August 2022 18:58

Der SV Ried i.O. hat in der dritten Runde der 1. Klasse West zur Tabellenspitze aufgeschlossen – ein 2:0 Erfolg gegen die Union Innsbruck II. Leader Lechaschau holt gegen Fliess nur ein 1:1 – damit führt Lechaschau die Tabelle nur mehr mit einem Punkt Vorsprung auf Hatting, Mils II, Oetz/Sautens, Pritz/Serfaus II und Ried an. Die Trainer von Hall II und vom SV Innsbruck II sind mit dem 1:1 nicht zufrieden – für beide Teams wäre ein Dreier möglich gewesen.

Ried fährt den zweiten Sieg ein – 2:0 bei der Union Innsbruck II

Friedrich Erben, Trainer SV Ried i.O.: „Wir haben sehr gut begonnen mit einem Doppelschlag! Kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:0 durch Christoph Pfeifer und das 2:0 durch Manuel Buchhammer. Die erste Halbzeit haben wir dominiert, sind hinten sehr gut gestanden und haben uns vorgenommen, keinen Gegentreffer zu kassieren. Eigentlich war der Sieg nie in Gefahr, aber trotzdem haben wir es nicht geschafft, in Hälfte zwei den Sack endgültig zuzumachen. Ein Anschlusstreffer ist schnell passiert, es blieb aber dann beim 2:0 Erfolg.“

Naki Tuncel und Inan Danismann analysieren Hall II vs. SV Innsbruck II

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Wir haben behäbig angefangen und den Ball - ohne Ideen - nach vorne zirkulieren lassen. Daraus sind dann auch Fehlpässe entstanden, so haben wir den Gegner zum Kontern eingeladen, wodurch sie nach mehreren solcher Situationen in Führung gingen. Wir sind dann stärker geworden, auch wegen einer Systemumstellung haben wir zuerst eine Gelb-Rote erzwungen und anschließend den verdienten Ausgleich gemacht. Wir hatten dann auch Chancen für den Sieg. Sollte aber heute nicht sein...!“

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „Uns ging es sehr ähnlich wie letzte Woche. Wir übernahmen früh die Kontrolle über das Spiel, gingen sofort in den ersten Minuten in Führung. David Wriessnegger dribbelt in den Strafraum, der Torhüter pariert seinen Schuss und im darauffolgenden Chaos landet der Ball vor Luca Marchiori, der aus kurzer Distanz den Führungstreffer erzielt. Wieder ließen wir viele Gelegenheiten aus, um die Führung weiter auszubauen – die Gastgeber mit 1:0 gut bedient. Das Spiel kippte erst nach der Gelb-Roten von Jamaal Hassan Ismail in Minute 62. Kurz darauf hatte Hall ihre zwei besten Chancen. Die erste Chance davon verwertet Ismail Kurbanov in der 66., bei der zweiten Möglichkeit rettet uns das Aluminium. Ich hatte das Gefühl, beide Mannschaften wollten auf keinen Fall leer ausgehen, so blieb es dann beim 1:1.

Mit zwei Platzverweisen und einer mangelhaften Chancenverwertung in den letzten zwei Spielen machen wir uns das Leben selber schwer. Letzte Woche ging es noch gut, diese Woche kostete es uns zwei Punkte!“

Bester Spieler SV Innsbruck II: David Wriessnegger (off. Mittelfeld)