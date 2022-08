Marco Regensberger und Roland Waldhart analysieren Lechaschau gegen Oetz/Sautens

Details Sonntag, 28. August 2022 22:57

In der fünften Runde der 1. Klasse West hat die SPG Oetz/Sautens die Tabellenführung übernommen – eine sehr starke zweite Hälfte und ein 4:1 Erfolg in Lechaschau. Mils Ii ist mit einer 1:2 Heimniederlage gegen Ried i.O. auf Tabellenplatz fünf zurückgefallen. Ried nun auf Platz zwei der Tabelle, Fliess erobert mit einem 1:0 Erfolg auswärts bei der SPG Oberes Gerichte Tabellenplatz drei.

Daniel Leiter trifft für Oetz/Sautens dreimal!

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Die ersten fünfzehn Minuten war es ein gegenseitiges Abtasten beider Mannschaften, in der 16. Minute konnte die Heimmannschaft durch einen Standard mit 1:0 in Führung gehen. Einen hohen Ball in den Strafraum konnte der gegnerische Tormann nicht sichern und der Ball landet vor dem Fuß von Sandro Hoheneder - er konnte locker einschieben. Die Gäste kamen dann besser ins Spiel und konnten ebenfalls durch einen Standard zum 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause einschießen – Torschütze war Tobias Amprosi. Ein guter Angriff der Gäste über die rechte Seite, Pass in die Mitte, unsere Defensive war im Zentrum zu weit weg und somit stand es durch Daniel Leiter in der 36. Minute 2:1 für die SPG.

In der zweiten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel, hatte auch die Möglichkeiten zum Ausgleich, der Aufschwung war allerdings nur bis Minute sechzig sichtbar. Anschließend agierten die Gäste etwas klüger, standen tief, stellten die Räume gut zu und legten ihr Spiel auf Konter aus. Dieser Plan ist ihnen perfekt aufgegangen und sie konnten durch zwei gut gespielte Kontor innerhalb von fünf Minuten auf 4:1 erhöhen. Daniel Leiter mit einem Doppelpack! Somit war das Spiel gelaufen und die Gäste verließen den Platz als verdiente Sieger!“

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „In der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten und jeweils von beiden Torhütern zwei Glanzparaden - trotzdem 2:1 Führung für uns. In der zweiten Halbzeit war es eine klare Angelegenheit für meine Mannschaft mit mehreren guten Chancen und auch zwei weiteren Toren. Fazit - geschlossene, willensstarke Mannschaftsleistung mit absolut verdientem Sieg!“

Beste Spieler SPG Oetz/Sautens: Daniel Leiter, Fabian Amprosi, Tom Krabichler