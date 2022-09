Knapper Erfolg der Union II gegen Stubai – Oetz/Sautens und Prutz/Serfaus II teilen Punkte

Details Sonntag, 04. September 2022 01:04

Aus der Sicht des Trainers der SPG Oetz/Sautens, Roland Waldhart, waren zwei Treffer gegen die SPG Prutz/Serfaus II, die vom Schiri nicht anerkannt wurden, regulär. So ging mit einem 1:1 die Tabellenführung für Oetz/Sautens verloren. Der FC Fliess siegt gegen den ESV Hatting-Pettnau in der sechsten Runde der 1. Klasse West mit 5:1 und übernimmt die Tabellenführung – dreizehn Zähler sind nun wie bei Oetz/Sautens am Konto. Der Generali Union Innsbruck II gelingt ein wichtiger Dreier gegen den FC Stubai II. Mit dem 2:1 Erfolg schließt die Union punktemäßig auf Stubai II auf und kann damit die rote Laterne abgeben.

Kurioser Siegestreffer für die Union Innsbruck gegen Stubai

Thomas Kofler, Trainer Generali Union Innsbruck II: „Wir sind heute sehr ersatzgeschwächt angetreten. Faktisch unsere ganze Bank war bei der KM1 im Einsatz und wir haben heute einige U16 Spieler aufgeboten. Die Mannschaft ist sehr gut in das Spiel gestartet, das erste Tor nach vier Minuten - nach einem Eckball - war aber etwas glücklich. Julian Schneider war der Torschütze. In Minute zwanzig der Ausgleich der Gäste durch Daniel Muigg war angeblich etwas abseitsverdächtig, habe es selbst aber auch nicht genau gesehen. Kurz darauf konnte der Goalie der Gäste einen Strafstoß von uns an die Querlatte abwehren. So ging es mit 1:1 in die Pause. Für die vielen jungen Spieler in unserem Team wurde es in Hälfte zwei kräftemäßig etwas schwierig. Unser Treffer in der 79. Minute - nach einem langen Abschlag unseres Goalies - war sehr glücklich. Romeo Kouam Biengaing kam durch glückliche Umstände zum Ball und traf zum 2:1. In den letzten Minuten eine sehr beherzte Abwehrschlacht meiner Mannschaft – wir wollten u8nbedingt den Dreier mitnehmen. Jeder hat 150% gegeben und so ist es uns dann auch gelungen. Ganz großes Lob an das Team und für meine jungen Spieler. Etwas glücklich, aber ein doch verdienter Dreier!“

Zwei Treffer von Oetz/Sautens gegen Prutz/Serfaus II wurden nicht anerkannt!

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Die ersten dreißig Minuten waren richtig gut von uns. Leider hat uns der Schiri - aus meiner Sicht - ein reguläres Tor aberkannt. Durch eine Unachtsamkeit haben wir dann das 0:1 in der 31. Minute durch Maximilian Schmid bekommen und waren die restlichen fünfzehn Minuten eigentlich komplett von der Rolle! Der Gegner hatte die komplette zweite Halbzeit keine einzige Torchance. Wir haben sehr kontrolliert gespielt und uns auch einige Chancen erarbeitet. Durch eine schöne Aktion das 1:1 durch Mustafa Kuzu gemacht und zum Schluss hat uns der richtig schlechte Schiri wieder ein Tor wegen angeblichem Out aberkannt!

Fazit: Bis auf die fünfzehn Minuten vor der Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, trotzdem haben einige Sachen nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Leider muss man auch im Unterhaus immer wieder mit eklatanten Fehlentscheidungen der Schiedsrichter umgehen!“