Remis zwischen Hall II und Nassereith – Oetz/Sautens und Hatting-Pettnau schreiben Dreier an

Details Dienstag, 13. September 2022 16:30

Nach der siebenten Runde der 1. Klasse West steht Fliess an der Tabellenspitze – 5:3 auswärts gegen Stubai II. Die SPG Oetz/Sautens erobert nach hartem Fight und einem 3:2 Erfolg bei der SPG Oberes Gericht Platz zwei. Der ESV Hatting-Pettnau darf einen 3:2 Erfolg gegen den Sportverein Innsbruck feiern – der SVI hätte sich aber wohl einen Punkt verdient. Der SV Hall II kann den letzten Tabellenplatz nicht verlassen – das 2:2 gegen den FC Nassereith reicht dazu nicht ganz.

Oetz/Sautens dreht Partie bei der SPG Oberes Gericht

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Bereits in der ersten Minute das Führungstor durch Lorenz Amprosi. Fünfte Minute das Gegentor zum 1:1 durch Luis Kröll und dann die schlechteste Halbzeit, seit ich Trainer bin. Null Zugriff — kein Zweikampfverhalten, einfach nur schlecht! 43. Minute der Führungstreffer der SPG Obers Gericht durch Elias Tschiderer – so ging es mit 2:1 für die Heimelf in die Pause.

Eine gesunde Kabinenansprache war notwendig! In der zweiten Halbzeit von Anfang an besser im Spiel und auch aggressiver. Mit Fortdauer des Spiels immer besser, auch die Wechselspieler brachten den notwendigen Umschwung. 58. Minute Ausgleich zum 2:2 durch Noel Melmer und 65. Minute Freistoßtor durch Tobias Amprosi — schlussendlich ein Sieg, der sehr hart erkämpft wurde.

Gratulation dem Kader für die zweite Halbzeit, Gratulation auch der SPG Oberes Gericht, die aktuell sicher unter Ihrem Wert geschlagen werden. Schiedsrichter - kein Kommentar!“

Punkteteilung zwischen Hall II und Nassereith

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Zu behäbig, nicht zielorientiert, zu wenig Gegendruck auf den Ballführenden. Erste Chance des Gegners = 0:1 durch Stefan Ögg. In der zweiten Hälfte viel besser. Sehr viele zwingende Chancen erarbeitet. Im Angriffsdrittel nicht effizient. Trotzdem nicht nachgelassen! 1:1 durch Haci Karaca in der 64. Minute, 2:1 von Manuel Person in der 68. Minute. Wir waren im Finish zu gierig auf das dritte Tor, zweite Chance des Gegners – 2:2 durch Florian Praxmarer!“

Hatting-Pettnau bezwingt den SV Innsbruck II

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „Das war ein sehr spannendes und phasenweise sehr ausgeglichenes Spiel - mit vielen Angriffen auf beiden Seiten. Im letzten Drittel fanden wir die besseren Chancen. Unsere Tore waren schön erspielt. Das erste Tor gleich zu Beginn nach einem Steilpass durch Remo Foresi. Der zweite Treffer nach einem kurzen Chip-Ball zwischen die Abwehr durch David Wriessnegger zum 2:2. Die Tore die wir kassiert haben, waren alle sehr bitter. Das erste Tor von Leon Eder war meiner Meinung nach abseits. Beim zweiten Gegentreffer verlässt unser Tormann das Tor im Versuch, einen Steilpass zu klären, trifft leider den Gegenspieler frontal und der Ball landet im Tor. Das Letzte war ein Eigentor nach einer Flanke zum 2:3. Erwähnenswert sind noch ein Stangentreffer in der ersten Hälfte und eine Glanzparade des gegnerischen Torwarts beim Spielstand von 2:2.

Die Niederlage war auf jeden Fall unverdient, denn wir haben gut gespielt und die besseren Torchancen gehabt. Dass wir mit null Punkten heimgehen, ist daher sehr ärgerlich!“