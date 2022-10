Ried i.O. hat sich für das Derby gegen Fliess eingeschossen – Prutz/Serfaus II gewinnt gegen Hall II klar

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:06

In der 1. Klasse West steuert nach Runde elf alles auf das Highlight am 15. Oktober 2022 zu. Im absoluten Spitzenderby empfängt der SV Ried i.O. den FC Fliess – Ankick ist um 16 Uhr. Fliess hat die Tiroler Zugspitze mit 10:1 deklassiert, der SV Ried i.O. gewinnt beim FC Stubai II mit 5:1. Auch die SPG Prutz/Serfaus II ließ es krachen – 6:0 gegen den SV Hall II.

Klarer Erfolg von Ried gegen Stubai II – jetzt wartet Leader Fliess!

Friedrich Erben, Co-Trainer SV Ried i.O.: „Wir haben uns in den ersten Minuten schwer am großen Platz zurechtgefunden. Aber dann ging es bald wesentlich besser. Wir haben wirklich sehr gut von hinten heraus gespielt und sind bald mit 2:0 in Führung gelegen. Philipp Gigele gelang der Führungstreffer in der 14. Minute. Maximilian Stecher trifft in der 35. Minute zum 2:0. Aber nur vier Minuten nach dem 2:0 kann Stubai durch Tobias Ribis auf 1:2 verkürzen. Ganz wichtig aber unsere Antwort noch knapp vor der Pause. Manuel Buchhammer kann auf 3:1 stellen. Ich denke, das war sicherlich der Knackpunkt in dieser Partie. In der 67. Minute ein toller Weitschuss aus etwa 30 Metern von Christoph Pfeifer zum 4:1. Manuel Buchhammer kann in der 76. Minute noch einen Strafstoß verwerten – damit gewinnen wir mit 5:1. Jetzt freuen wir uns natürlich schon ganz besonders auf das Derby am kommenden Samstag, dem 15. Oktober 2022, gegen den Tabellenführer Fliess!“

Den Haller Löwen fehlte der Glaube gegen Prutz/Serfaus

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Leider mussten wir stark ersatzgeschwächt gegen Prutz/Serfaus anreisen. Mit vier U16 Spielern, einem Tormann der keiner ist und keinem Ersatzspieler sind wir angetreten. Leider agierten wir mit zu wenig Druck und taktischem Verständnis gegen den Ball. Der Glaube, dass man was erreichen kann, war leider fast nie vorhanden. Trotzdem bedanke ich mich bei den Spielern, dass sie die Reise überhaupt angetreten sind. Durch Tore von Daniel Marktl, Manuel Ben Salah (3), Lukas Stckl und Florian Kofler setzte es eine 0:6 Niederlage.“