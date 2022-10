Sandro Hoheneder lässt es für Lechaschau gegen die Union II viermal krachen

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 11:34

Die SPG Oetz/Sautens hat in der elften Runde der 1. Klasse West den Anschluss an die Tabellenspitze etwas verpasst. Eine 1:3-Niederlage beim SVI II und nur mehr Platz fünf in der Tabelle. Die Top-4 holen Dreier, Leader Fliess gewinnt gegen die Tiroler Zugspitze zweistellig mit 10:1. Neun Tore fallen zwischen dem FC Lechaschau und der Generali Union Innsbruck II – Lechaschau gewinnt 6:3.

Ein perfektes Spiel für die Zuschauer mit neun Toren!

Marco Regenberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Nach der schwachen Vorstellung letzte Woche in Hall konnte unser Trainer die Mannschaft perfekt einstellen und sie legen los wie verrückt. Nach dreißig Sekunden stand es durch Sandro Hoheneder 1:0 - einen gehobenen Ball hinter die Kette konnte er super im 1:1 ins lange Eck versenken. In der 5. Minute war es wiederum Sandro Hoheneder, der durch einen gewonnenen Zweikampf im Zentrum denn Pass in die Tiefe super mitnehmen konnte und auf 2-0 erhöhen kann. Dann war man wahrscheinlich schon zu siegessicher, aber wie im Fußball so oft kam der Gegner durch Unkonzentriertheit in unser Defensive zurück ins Spiel.

Sie hatten vor dem Anschlusstreffer schon zwei richtig gute Chancen. Durch einen Abstimmungsfehler zwischen Abwehr und Tormann konnten sie denn Anschluss in der 20. Minute durch Anas Aadan machen. Wiederum durch einen Abstimmungsfehler in der Verteidigung - Zusammenprall zweier Verteidiger - stand der Stürmer Aadan abermals goldrichtig und konnte denn zu dieser Zeit verdienen Ausgleich erzielen. Kurz darauf ein Sonntagsschuss aus 30 Metern von Felix Roberts in der 43. Minute genau in denn Winkel und es stand 2:3. Direkt nach dem Anstoß das 3:3 - wieder durch Sandro Hoeneder, genau auf dieselbe Art und Weise erzielt wie das 1:0. Somit war dann auch Halbzeit.

Die Kabinenansprache hat Früchte getragen, wir kamen wiederum super aus der Kabine, hatten Chancen zum 4:3, aber es dauerte bis zur 60. Minute! Der kurz davor eingewechselte Bekant Eroglu konnte durch eine super Einzelaktion über die rechte Seite auf 4:3 erhöhen. Kurz darauf – nach einer Ecke - konnte Sandro Gruber per Kopfball auf 5:3 stellen somit war die Gegenwehr der Union nicht mehr allzu hoch. Der Mann des Tages Sandro Hoeneder konnte mit seinem vierten Tor an diesem Tag den Endstand von 6:3 fixieren. Somit war der Sieg auch verdient für uns!“