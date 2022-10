3:3 im Spitzenspiel zwischen Lechaschau und Prutz/Serfaus – Oetz/Sautens kommt der Tabellenspitze mit Sieg bei der Union näher

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 12:28

Vorletzte Runde 2022 in der 1. Klasse West und Leader Fliess trennt sich im ersten Spitzenspiel beim SV Ried i.O. 1:1. Im zweiten Spitzenspiel können der FC Leschaschau und Prutz/Serfaus diesen Umstand aber nicht nützen – auch eine Punkteteilung mit einem 3:3 nach neunzig Minuten. Damit ist Oetz/Sautens der große Sieger der Runde – das 3:2 bei der Generali Union Innsbruck bringt die SPG näher an die Tabellenspitze heran.

Gerechte Punkteteilung zwischen Lechascchau und Prutz/Serfaus II

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Ein gerechtes Unentschieden und ein spielerisch guter Auftritt beider Teams.

Den etwas besseren Start in Hälfte eins erwischte die Heimelf. Sehr schöner Spielzug durch Strauss und Gruber, Sandro Hoheneder konnte in der elften Minute super ins lange Eck verwandeln. Bis zur 26. Minute hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten, um ein Tor zu machen, in der 26. Minute konnte die SPG den zu dieser Zeit verdienten Ausgleich durch Manuel Ben Salah erzielen. Wie schon in letzter Zeit öfter, stand unsere Hintermannschaft nicht eng genug, ein Pass in die Schnittstelle konnte verwandelt werden. In der 30. Minute ein Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, Sandro Gruber fälschte leicht ab und das 2:1 für Lechaschau war perfekt. Kurz vor der Pause leider wieder ein Fehler unserer Defensive, Ballverlust im Aufbau, die SPG kam auf ihrer rechten Seite locker durch, passte an den zweiten Pfosten und es stand 2:2 durch Lukas Stöckl.

In der zweiten Halbzeit – wie so oft - guter Beginn unser Elf. Sehr schön herausgespielte Aktion, verwandelt von Dani Strauss zum 3:2 in der 52. Minute. Leider verabsäumten wir es, das 4:2 zu machen und die SPG schlug in der 66. Minute zu. Gehobener Ball auf halb links, unser Verteidiger stand viel zu weit vom Gegner weg, so hatte Lukas Stöckl leichtes Spiel im 1:1 gegen den Tormann und schiebt trocken zum 3:3 ein.

Zwingende Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten dann nicht mehr, die letzten Pässe wurden nicht konsequent fertig gespielt und somit war nach 94 Minuten Schluss! Die Punkteteilung war in einem guten Spiel gerecht für beide Teams!“

Sieg für Oetz/Sautens bei der Union Innsbruck – aber große Personalsorgen!

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Nach fünfzehn Sekunden 0:1 für die Union durch einen Treffer von Elias Huber. Anschließend sind wir gut ins Spiel gekommen und hatten einige gute Chancen, wobei auch der Ausgleich zustande kam. In der 15. Minute traf Dominic Möstl. Kurz vor der Pause leider der erneute Führungstreffer für die Union durch Deniz Karayilan.

Sofort nach Wiederbeginn das 2:2 durch Fabian Amprosi in der 49. Minute. Danach war es eine offene Geschichte - Chancen auf beiden Seiten. Zum Schluss hatten wir das glücklichere Ende für uns - direkt verwandelter Eckball durch Mustafa Kuzu in der 88. Minute. Unter dem Strich stehen drei Punkte auf unserer Seite - das zählt!

Leider haben wir aktuell richtige Personalsorgen! Beim Spiel gegen die Union haben uns neun Spieler aufgrund von Verletzung bzw. Arbeit gefehlt. Sechs davon sind noch vor drei Wochen in der Startformation gestanden. So ist es dann natürlich schwierig, die Qualität hoch zu halten! Am kommenden Freitag, dem 21. Oktober 2002, gibt es das letzte Heimspiel gegen Zugspitze. Da werden wir nochmals alles rausholen, um positiv das Jahr 2022 abzuschließen!“