Hall II gleicht 0:2 gegen Oberes Gericht aus – verliert aber am Ende doch!

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 15:25

Der SV Hall II kommt nicht aus dem Tabellenkeller der 1. Klasse West. Gegen Oberes Gericht gibt es eine 2:4-Niederlage, allerdings auch mit guten Phasen der jungen Haller Löwen. Oberes Gericht schafft mit diesem Dreier den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

Gute Phase von Hall II bringt den Ausgleich

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „Leider hält die Tendenz in den ersten Minuten der Partien für uns an. Die Jungs kommen einfach nicht in Schwung. Viele Zweikämpfe verloren und viele falsche Entscheidungen getroffen. Die Gäste sind in der 10. Minute durch Lukas Penz in Führung gegangen und knapp vor der Pause hat Sandro Westreicher auf 2:0 erhöht. In Hälfte zwei mehr Ideen, mehr Torchancen und wir konnten auf 2:2 ausgleichen. Doppelschlag in der 61. und 65. Minute durch Raphael Gosser und Manuel Person. Aber dann wieder die Zweikämpfe nicht angenommen und wieder verloren. Sandro Westreicher und Dominik Netzer sorgen für den 4:2 Erfolg der Gäste. Wäre vermeidbar gewesen!“