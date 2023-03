Leader Fliess baut Vorsprung aus – Stubai II marschiert nach Erfolg gegen Hall II Richtung Top-10

Details Montag, 27. März 2023 15:35

Perfekt gelaufen ist der Auftakt der Rückrunde in der 1. Klasse West für Leader FC Fliess. Im Spitzenspiel gab es einen 2:1 Erfolg gegen den SC Mils II. Die Verfolger holen maximal einen Punkt, damit hat Fliess nun schon sieben Zähler Vorsprung auf die SPG Prutz/Serfaus II und acht Punkte auf den SV Ried i.O. Der FC Stubai II kann sich mit einem 3:1 gegen den SV Hall II weiter vom Tabellenende absetzen.

Stubai II setzt sich mit Erfolg gegen Hall II weiter vom Tabellenende ab

Nikolaus Niedermoser, Trainer FC Stubai II: „Wir konnten diese erste Partie 2023 am Rasenplatz spielen – das war natürlich sehr erfreulich. An und für sich sind wir gut in die Partie gestartet und hatten ein Chancenübergewicht. Von Hall gab es aber gefährliche Nadelstiche, der Goalie der Gäste hat großartig agiert heute. So blieb es bis zur Pause bei einem 0:0. In der 50. Minute dann aber doch die Führung für mein Team durch Daniel Muigg. Aber nur vier Minuten später führt ein Nadelstich der Gäste durch Musa Ziahi zum 1:1. Daniel Muigg hat aber dann fünf Minuten später den zweiten Treffer erzielt, 2:1. Unsere Treffer durchgehend schöne Kombinationen. Den Schlusspunkt setzt Roland Kössl in der 69. Minute zum 3:1 Endstand.“

Prutz/Serfaus II lässt in Nauders Punkte liegen!

Leader FC Fliess konnte den Vorsprung zum Auftakt der Rückrunde auf die Verfolger weiter ausbauen. Fliess gewinnt das Heimspiel gegen Mils II mit 2:1, die Verfolger holen nur einen Punkt. Die SPG Prutz/Serfaus II ein 1;1 bei der SPG Oberes Gericht und der SV Ried i.O. zu Hause gegen die SPG Oetz/Sautens ein 2:2. Lechaschau muss sogar eine 0:7 Schlappe beim ESV Hatting-Pettnau einstecken.

