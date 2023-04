Stubai II überrascht gegen Lechaschau – Oetz/Sautens verliert Boden durch Remis in Nassereith

Details Montag, 03. April 2023 02:32

Das Top-Duo in der 1. Klasse West hat in der 15. Runde nichts anbrennen lassen. Leader Fliess gewinnt bei Hall II mit 6:1 und die SPG Prutz/Serfaus bezwingt Hatting/Pettnau 2:0. Die SPG Oetz/Sautens kommt in Nassereith über ein 1:1 nicht hinaus. Damit hat Oetz/Sautens nun vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Prutz/Serfaus II. Auch Ried i.O. verliert Boden auf die Spitzengruppe – gar eine 2:3-Heimniederlage gegen Zugspitze. Die große Überraschung liefert der FC Stubai II mit einem 4:1 gegen den FC Lechaschau.

Lupfer über den Tormann aus vierzig Metern von Stubai II gegen Lechaschau

Marco Regensberger, Trainer FC Lechaschau: „Ja, leider die zweite Auswärtsniederlage, obwohl gegen Stubai mehr möglich gewesen wäre. In der ersten Hälfte etwas besserer Start für die Heimelf, die am kleinen Platz Vorteile hatte. Aber die ersten zwei hundertprozentigen Chancen gab es auf unserer Seite - zweimal Dani Strauss. Wie so oft im Fußball, die Tore, die man nicht macht, bekommst du dann. Standard in den Strafraum, keine Zuordnung in der Defensive, der Stubaier stand allein am Elferpunkt und Roland Kössl köpfte super zum 1:0 ein. Im Anschluss erspielten wir drei weitere Topchancen, waren aber leider zu wenig effizient. Ein Fehler im Spielaufbau wurde nach guter Kombination von Stubai mit dem 2:0 bestraft - kurz vor der Pause traf Alexander Lener.

Stubai auch in Hälfte zwei besser im Spiel, aber diesmal kamen wir durch einen Angriff über die rechte Seite zum Anschlusstreffer durch Neco Cihan in der 55. Minute. Die darauffolgenden fünfzehn Minuten waren wir die bessere Mannschaft, aber konnten keine guten Chancen herausspielen. Ein gut gespielter Konter der Heimelf über die rechte Seite brachte dann die Entscheidung - mit dem 3:1 durch Roland Kössl war der Deckel drauf. In der Nachspielzeit das 4:1 für Stubai - ein Lupfer über vierzig Metern von Özgür Köken über unseren Tormann. Gratulation an Stubai – eine sehr faire und kompakte Mannschaft! Sehr, sehr gute Schirileistung - wirklich top. Für uns gilt es jetzt hart weiterzuarbeiten. Bin überzeugt davon, dass der erste Dreier nicht lange auf sich warten lässt. Immer einmal öfter aufstehen, als du umgefallen bist!“

Remis von Oetz/Sautens in Nassereith

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Nassereith war in Halbzeit eins leicht besser - wir kamen mit den häufigen hohen Bällen nicht zurecht. Wir zeigten zudem viel zu wenig Laufbereitschaft und wurden durch eine Standardsituation mit dem 0:1 bestraft, obwohl ich ausdrücklich vorher darauf hingewiesen habe! Jakob Schmid brachte Nassereith in der 16. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, die personelle Umstellung brachte den erhofften Umschwung. Wir sind viel mehr in die freien Räume gelaufen und haben dann auch verdient den Ausgleich erzielt – Fabian Amprosi trifft in der 59. Minute zum 1:1. Leider wurde die harte Gangart des Gegners nicht bestraft, obwohl ihr Tormann außerhalb des Strafraums unseren Spieler niedermäht - nicht mal ein Freistoß! Wir hatten zudem drei oder vier hochkarätige Chancen und einen Lattenschuss. Aufgrund der ersten schwachen Hälfte unsererseits geht die Punktteilung in Ordnung. Leider brauchen wir immer wieder einen Weckruf, um in die Gänge zu kommen.“

