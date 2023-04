Union Innsbruck II schafft mit Sieg in Nauders Anschluss an das Feld

Details Dienstag, 04. April 2023 18:00

Voller Erfolg der Generali Union Innsbruck II in der 15. Runde der 1. Klasse West bei der SPG Oberes Gericht. Mit dem 3:0 Erfolg konnte die Union zum Tabellenvorletzten Hall II (1:6 gegen Fliess) punktemäßig aufschließen. Die Dramatik hält sich am Tabellenende aber in Grenzen – es soll ja in der laufenden Saison keinen Absteiger geben.

Union ohne Gegentreffer – das freut Coach Thomas Kofler

Thomas Kofler, Trainer Generali Union Innsbruck II: „Zu Beginn waren wir sehr ballbesitzlastig, da der Gegner nur hinten verschoben hat. Torchancen konnten wir uns aber nur mit langen Diagonalbällen erspielen. In Halbzeit eins gab es im Prinzip zwei Torchancen für uns. Nach Freistoßflanke konnte der gegnerische Torhüter den Abschluss sehr gut abwehren. Die zweite Torchance war dann eh schon der Elfmeter kurz vor Ende der Halbzeit. Anas Aadan konnte sicher zum 1:0 für die Union verwandeln. Eine verdiente Führung, aber kein gutes Spiel meiner Mannschaft. Ideenlos und zu wenig Bewegung ohne Ball.

In der zweiten Halbzeit drehten meine Jungs dann auf und ließen den Ball gut laufen und wir kamen folglich zu sehr vielen Torchancen. Treffen konnten wir aber nur nach Ecke durch Andreas Kirchmair und durch einen gewaltigen Distanzschuss aus knapp dreißig Metern von Linksverteidiger Goga Khvistani. Wir hätten in der Folge noch deutlich höher gewinnen können oder besser gesagt müssen, die Chancenverwertung war leider wieder mal nicht optimal.

Dennoch: wichtige drei Punkte und ein wichtiger Sieg für meine Truppe. Was mich absolut freut, ist, dass wir erstmals in dieser Saison die null halten konnten!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei