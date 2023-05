Union Innsbruck II gibt mit Sieg gegen Mils II rote Laterne ab!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 00:01

Wird es im Kampf um den Titel in der 1. Klasse West doch noch einmal spannend? Fliess ist nicht optimal in die Rückrunde gestartet und in Runde zwanzig gab es eine neuerliche Heimniederlage im Ausmaß von 1:2 gegen den FC Stubai II. „Nur“ mehr sechs Punkte Vorsprung für Fliess auf die Nummer zwei Oetz/Sautens. Absteiger wird es zwar keinen geben, aber Tabellenletzter will natürlich keiner sein. Die Generali Union Innsbruck II jubelt über ein 2:0 gegen den SC Mils II. Damit gelingt der Union der Sprung auf Platz zwölf, Tabellenletzter nun der SV Innsbruck II nach einer 2:3-Heimniederlage gegen Hatting/Pettnau.

Dreier relativ verdient!

Thomas Kofler, Trainer Generali Union Innsbruck II: „Endlich haben wir einmal ein Spiel ohne Gegentor beenden können. Unser erster Treffer in der 14. Minute durch Anas Aadan aber etwas glücklich, der Ball wurde abgefälscht. Sehr gut nachgesetzt – nur sechs Minuten später das 2:0 abermals durch Anas Aadan. Bis zur Halbzeit haben wir das Spiel ganz klar dominiert, waren deutlich die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte haben wir etwas nachgelassen. Zwei gröbere Schnitzer sind passiert, unser Goalie hat uns vor einem Verlusttreffer bewahrt. Beide Mannschaften in Hälfte zwei nicht mehr überzeugend. Das 2:0 haben wir dann recht sicher über die Zeit gebracht. In Summe war der Dreier relativ verdient. Ganz wichtig die drei Punkte, wir konnten damit die rote Laterne abgeben!“

Neuerliche Niederlage von Leader Fliess!

Nach der Heimniederlage gegen Oberes Gericht in der vorletzten Runde musste Fliess auch in Runde zwanzig eine Heimniederlage hinnehmen. 1:2 im Spitzenspiel der Runde gegen Stubai II. Oetz/Sautens konnte gegen Oberes Gericht mit 3:0 gewinnen und hat damit den Rückstand auf Fliess auf sechs Punkte verkürzt. Prutz/Serfaus II lässt beim 3:3 auswärts gegen die Tiroler Zugspitze zwei Punkte liegen, dadurch nun drei Punkte hinter Oetz/Sautens.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei