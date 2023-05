Nach Sieg gegen Nassereith fehlen Lechaschau nur mehr sechs Punkte auf Platz zwei!

Details Montag, 15. Mai 2023 16:34

Fliess steuert in der 1. Klasse West zielsicher dem Titel entgegen – 4:3 in der 21. Runde nach einem 4:3 Erfolg gegen Union Innsbruck II – nach 4:0-Führung zur Pause. Um den zweiten Aufstiegsplatz ist es aber wesentlich enger geworden. Oetz/Sautens unterliegt auswärts Hatting-Pettnau mit 1:4! Prutz/Serfaus II kann mit einem 3:0 gegen den SV Ried i.O. mit Oetz/Sautens punktemäßig gleichziehen! Die Verfolger Stubai II (6:1 gegen den SVI II) und auch der FC Lechaschau (3:1 gegen Nassereith) haben den Rückstand auf Oetz/Sautens ebenfalls markant verringert.

Extrem enge Schlussphase zwischen Lechaschau und Nassereith

Marco Regensberger, Trainer FC Lechaschau: „Wir sind etwas besser ins Spiel gestartet und hatten die Möglichkeit, 1:0 in Führung zu gehen, zweimal am Fuß.

Nassereith war bei Standards durch ihre körperliche Überlegenheit dann auch gefährlich im Strafraum, es war aber nichts Hundertprozentiges dabei. In der 45. Minute gelang uns dann durch einen Ballgewinn im Zentrum und das schnelle Umschalten das 1:0 durch Marin Vokic.

In Halbzeit zwei war Nassereith dann besser im Spiel. Die Gäste konnten sich in unserer Hälfte festsetzen, da war die Möglichkeit zum 1:1 dabei. In der 72. Minute durch eine super Aktion von Sandro Gruber, der auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchging, den Ball in die Mitte spielt, wo Enes Alan stand. Enes kann zum 2:0 einschieben.

In der 89. Minute kam Nassereith durch Phornchai Chanthadee zum Anschlusstreffer durch einen Stellungsfehler von uns, nur eine Minute später hatten sie denn Ausgleich am Fuß, aber unser Goalie Kevin war hellwach und konnte parieren.

In der 93. Minute: super Ballverarbeitung von unserem jungen Eigenbauspieler Atakan Güclü! Aus 25 Metern vor dem Tor konnte er noch perfekt abschließen und setzte den Ball somit zum 3:1 Endstand genau ins Eck.

Gratulation an die starke Mannschaftsleistung!“

