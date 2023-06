Ried i.O. verliert in Hatting – Torlawine zwischen Lechaschau und Hall II

Details Montag, 05. Juni 2023 23:36

Thomas Schlichtmeier, langjähriger Erfolgstrainer des ESV Hatting-Pettnau, übergibt das Traineramt im Sommer 2023 an den aktuellen Kapitän Christoph Larcher. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich bei Thomas für die tolle Zusammenarbeit und wünscht alles Gute! Bitter war die 1:2-Niederlage in der 23. Runde der 1. Klasse West für den SV Ried i.O. in Hatting, denn man konnte die 2:6-Niederlage von Oetz/Sautens in Fliess nicht nutzen, um dem zweiten Aufstiegsplatz näher zu kommen. Auch Prutz/Serfaus kann nicht voll punkten – 1:1 gegen Mils. Lediglich Stubai gelingt mit einem 6:0 gegen Zugspitze ein Dreier. Damit fehlen drei Runden vor Schluss Prutz/Serfaus ein Zähler auf den Aufstieg, Stubai vier und Ried i.O. fünf Punkte. Starke erste Halbzeit des FC Lechaschau gegen SV Hall II, die Haller Löwen mit toller Moral in Hälfte zwei und am Ende ein 7:4 für Lechaschau.

Hatting-Pettnau siegt gegen Ried – Coach Thomas Schlichtmeier sagt im Sommer 2023 adieu!

Thomas Schlichtmeier, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Wir sind super happy mit dem Erfolg gegen Ried. Wir sind zu Hause sehr stark und konnten außer Ligaprimus Fliess die Top-6 in der Liga auf heimischen Boden alle schlagen. Für die nächste Saison heißt es für die Mannschaft, Top-Leistungen konstanter abzurufen und vor allem bei Auswärtsspielen besser zu performen.

Das Spiel gegen Ried war hart umkämpft, in der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei wir schon ein wenig mehr Spielanteile und Torchancen hatten. Ein gutes Angriffspressing zwang den Gegner, viele lange Bälle zu spielen.

Ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit durch Leon Eder und Daniel Nairz innerhalb von drei Minuten brachte uns auf die Siegerstraße. Danach konnte Ried mit einer "nichts mehr zu verlieren" Einstellung noch einmal Druck machen, da waren wir im Konter leider zu harmlos nach meinem Geschmack. Glück hatten wir bei einem verschossenen Elfmeter der Gäste in der 75. Minute, so kam Ried nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch ein Kopfballtor von Maximilian Stecher nach einem Eckball. Mich freut es sehr, dass wir über die gesamte Spielzeit eine hoch konzentrierte, spiel-, lauf- und zweikampfstarke Leistung gezeigt haben. Pauschallob an die gesamte Mannschaft, Top Leistung und verdiente drei Punkte.

In eigener Sache: Leider muss ich im Sommer meine Trainertätigkeit aufgeben. Kapitän der Mannschaft Christopher Larcher wird seine Spielerkarriere beenden und den Trainerposten übernehmen. Ich wünsche ihm dabei nur das Beste! Eine tolle Mannschaft, charakterlich top mit viel Potenzial. Beim Verein möchte ich mich für die schönen drei Jahre bedanken, ein sehr offenherziger, korrekter Verein. Eine gute Zusammenarbeit, welche im zweiten Jahr mit dem Aufstieg in die 1. Klasse belohnt wurde. Und auch ein großes Dankeschön an alle Spieler, für den tollen Zusammenhalt, die Bereitschaft voll mitzuziehen, den Spaß und die Freude euch kennengelernt zu haben. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!“

Elf Treffer zwischen Lechaschau und Hall II

Marco Regenberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Sehr gute erste Halbzeit von uns mit sechs Toren, wobei alle gut heraus gespielt waren. Dreimal Daniel Strauss, zweimal Sandro Gruber und ein Treffer von Sandro Hoheneder. Aber auch Kompliment an die Jungs aus Hall, die nie aufgesteckt haben, aber das Spiel war in Halbzeit eins auf unserer Seite. Hall trifft in der neunten Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 und auch Musa Ziahi scort für Hall. Halbzeit zwei war dann von uns sehr schwach, ist einfach schwierig, wenn man mit 6:2 in die Pause gehst und im Kopf meinst es geht alles von selber. Viel zu viele Einzelaktionen und Unkonzentriertheiten. Hall hat nie aufgegeben und ist bis auf 3:6 herangekommen. Zum Schluss konnte Marin Vokic noch auf 7:4 erhöhen. Auf Halbzeit eins kann man aufbauen und aus Halbzeit zwei einiges lernen. Trotzdem Gratulation an die Mannschaft zum Heimsieg!“

