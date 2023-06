Oetz/Sautens steigt mit Meister Fliess auf – Lechaschau verabschiedet Andreas Bartl nach dem 300. Spiel!

Details Montag, 19. Juni 2023 00:35

Die SPG Oetz/Sautens hat in der letzten Runde der 1. Klasse West den Sack zugemacht. Mit einem 5:1 bei der Tiroler Zugspitze sichert man sich den Aufsteig in die Bezirksliga – gemeinsam mit dem dominierenden Meister FC Fliess. Der FC Lechaschau verabschiedet sich in der letzten Partie gegen Oberes Gericht von einigen Spielern – Kapitän Andreas Bartel hatte sein 300. und letztes Spiel bestritten. Absteiger gibt es ja in den 1. Klassen keine, gespannt darf man schon auf die Ligaeinteilungen für die Saison 2023/24 sein.

Lechaschau unterliegt zum Abschluss der SPG Oberes Gericht

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Es war heute von unserer Seite eine Abschiedstour, wobei das Spiel eigentlich zweitrangig war. Andy Bartel hat heute sein 300. Spiel im FCL-Dress bestritten und wurde dann auch dementsprechend verabschiedet. Noch fünf weitere Jungs, die ihre Karriere beenden oder den Verein verlassen, waren in der Startelf. Trotz allem hat die SPG heute verdient gewonnen und war mehr als ein fairer Gegner. An dieser Stelle Gratulation an die SPG. Adrian Klotz brachte die Gäste in Führung, wir konnten durch Sandro Gruber ausgleichen. Noch vor der Pause zwei weitere Treffer der Gäste durch Marcel Gabl und Sandro Westreicher. Jonas Handle stellt dann in der 61. Minute den Endstand von 4:1 für die SPG her. Wir blicken mehr als positiv in die Zukunft, unser Kader ist voll mit vielen eigenen Nachwuchskickern! Vorbereitung ist geplant und wir freuen uns somit auf die neue Saison!“

