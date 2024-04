Thomas Perstaller analysiert Flaurling/Polling gegen Union Innsbruck II

Details Dienstag, 09. April 2024 00:08

Nichts zu holen gab es für Union Innsbruck 1b bei Flaurling/Polling. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Flaurling hatte schon im Vorfeld Rückenwind.

Thomas Perstaller, Trainer FC Flaurling/Polling: „Wir haben die erwartet schwere Aufgabe im Heimspiel gegen die Union Innsbruck gut angenommen. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für die Union in der ersten Halbzeit. Wir haben aber kaum Torchancen zugelassen. Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Auch die Spieler von der Ersatzbank haben zum wiederholten Mal einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet. Unterm Strich war es ein hartes Stück Arbeit, aber wir sind daheim weiter ohne Punkteverlust!“

Im Tableau hatte der Sieg von Flaurling/Polling keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mit nur 23 Gegentoren hat Flaurling die beste Defensive der 1. Klasse West. 13 Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Flaurling/Polling. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Flaurling zu besiegen.

Trotz der Niederlage fiel Union Innsbruck 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 35 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Generali Union Innsbruck 1b momentan auf dem Konto. Die Lage von Union Innsbruck 1b bleibt angespannt. Gegen FC Flaurling/Polling musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für Flaurling/Polling ist ESV Hatting-Pettnau (Samstag, 17:00 Uhr). Generali Union Innsbruck 1b misst sich am selben Tag mit FC Nassereith (17:30 Uhr).

1. Klasse West: FC Flaurling/Polling – Generali Union Innsbruck 1b, 2:0 (0:0)

76 Berke Keklik 2:0

74 Christoph Kuen 1:0

