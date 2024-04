Trainer und Obmann des FC Flaurling/Polling analysieren Sieg gegen Hatting-Pettnau

Details Montag, 15. April 2024 21:00

In der 20. Runde der 1. Klasse West kam der FC Flaurling/Polling dem Tabellenführer Stubai II bis auf zwei Punkte nahe. Während Flaurling/Polling den ESV Hatting-Pettnau mit 2:0 besiegen konnte, unterlag Stubai II im Heimspiel dem IAC II mit 2:4. Das bringt Brisanz in die Titelentscheidung!

Aktuell stimmen die Ergebnisse!

Thomas Perstaller, Trainer FC Flaurling/Polling: „Wir sind sehr gut reingekommen ins Match. Haben die ersten 15 Minuten gute Lösungen gefunden und auch gleich das 1:0 mit einem schönen Angriff über die Seite erzielen können. Danach haben wir leider etwas den Faden verloren, auch weil es der ESV Hatting dann gut gemacht hat. Bis auf einen gefährlichen Torabschluss, den unser Tormann überragend gehalten hat, haben wir aber nicht viel zugelassen. Die zweite Halbzeit war sehr zerfahren mit wenigen Torraumszenen. Wir mussten viel Kraft aufwenden, um das Ergebnis zu halten. Für unsere guten Kontersituationen haben uns dann entsprechend ein paar Körner gefehlt. Hinten raus hat uns dann unser kurzfristig zum Stürmer umfunktionierter Tobias Grill mit seinen Tiefenläufen und guten Aktionen etwas Luft verschafft. Auch den Elfmeter hat er rausgeholt und somit den Sieg mit eingetütet.

Aktuell stimmen die Ergebnisse. Wir haben uns im Winter vorgenommen, etwas ergebnisorientierter Fußball spielen zu wollen. Mit vier aus fünf Spielen ohne Gegentor hat die Mannschaft hier einfach einen großen Schritt vorwärtsgemacht. Dazu sind wir mit 69 erzielten Toren auch offensiv ganz passabel unterwegs.

Jetzt heißt es einmal kurz durchatmen, aber am Freitag steht schon wieder die nächste schwere Aufgabe vor der Tür.

Hubert Praxmarer, Obmann FC Flaurling/Polling: „Das Derby zwischen dem ESV Hatting und dem FC Flaurling/Polling ist, glaube ich für alle Fußballbegeisterte immer wieder etwas Besonderes. Die ca 300 Zuschauer kamen bei traumhaften Sommerwetter auf ihre Kosten und konnten ein rasantes und für diese Liga hochwertiges Spiel genießen. Ganz besonders freut es mich, dass unsere Mannschaft von der ersten Minute weg das Spiel dominierte und immer wieder gute Chancen herausspielen konnte. Im Gegenzug wurden der schnellen Hattinger Offensivabteilung nur wenig Platz gelassen. Spätestens bei unserem Abwehrriegel war Schluss mit lustig.

Bereits in der 9. Minute war es dann so weit. Mit einer herrlichen Flanke von Hellbert Benjamin auf unseren Häfele Mathias (hatte letzten Freitag seinen 30er) konnte dieser wunderbar den Ball in die Maschen des Hattinger Tores versenken (übrigens 26 Tore in dieser Saison). Leider blieb es in der ersten Halbzeit bei diesem Tor, da einige gute Chancen von unserer Seite ohne Erfolg blieben. In der 2. Halbzeit versuchte zu Beginn die Heimmannschaft mit einigen guten Aktionen nochmals das Spiel zu drehen, doch wie schon in der ersten Hälfte konnten wir uns auf unsere Hintermannschaft verlassen.

Was unsere Mannschaft dieses Jahr auszeichnet und vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir einen großen gleichwertigen Kader haben, welcher von unseren Trainern Thomas Perstaller, Josef Grill, Marcel Ladstätter sowie unseren Sandro Pircher bestens betreut und geformt wurden. Auch bei diesem Spiel konnten wir auf unsere starke Ersatzbank zählen, welche in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam. Es sollte heute an Tobias Grill liegen, der letzte Woche zu seinen Verdruss nicht im Kader war und zusehen musste, dieses Mal durch seinen Einsatz und Schnelligkeit aber den erlösenden Elfer in der 85 Minute herausholen konnte, welchen Marco Rangger sicher zum Sieg verwerten konnte. Solche Geschichten schreibt nur das schönste Hobby der Welt, unser Fußball. Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Fanclub Chickenhill_ultras für die zahlreiche Unterstützung sowie auch beim ESV Hatting für ein faires und freundschaftliches Derby, Danke!

Wir würden uns freuen, wenn auch beim nächsten Heimspiel am Freitag, dem 19.4.24 um 19:30 Uhr unsere Fans uns zahlreich am „Hennenbichl Flaurling“ unterstützen und nach dem Spiel mit der Pop und Rockband „COAL TOWN“ den Abend ausklingen lassen.“

