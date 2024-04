Dank Jakob Schmid: Nassereith holt Unentschieden gegen Hatting-Pettnau

Details Dienstag, 23. April 2024 00:11

Jede Menge wetterbedingter Absagen in der 21. Runde der 1. Klasse West. Leader Stubai II war allerdings spielfrei und so konnte Flaurling/Polling mit einem Spiel mehr und einem 1:0 gegen die SPG Oberland West Ii die Tabellenführung übernehmen. Der FC Nassereith und Hatting-Pettnau trennen sich 2:2. Ein recht seltener 5:5 gibt es im Innsbrucker Derby zwischen dem IAC II und Wacker Innsbruck II.

FC Nassereith zog sich gegen Hatting-Pettnau achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte ESV Hatting-Pettnau Nassereith mit einem beeindruckenden 8:3 vom Feld gefegt.

Osaretin Ogbefun brachte FC Nassereith in der 20. Minute nach vorn. Bevor es in die Pause ging, hatte Manuel Holzer noch das 1:1 von Hatting-Pettnau parat (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Daniel Neuner brachte ESV Hatting-Pettnau nach 62 Minuten die 2:1-Führung. Für den späten Ausgleich war Jakob Schmid verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen Nassereith und Hatting-Pettnau mit einer Punkteteilung auseinander.

FC Nassereith muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 56 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Nassereith in dieser Saison. Fünf Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat FC Nassereith momentan auf dem Konto.

Das Remis brachte ESV Hatting-Pettnau in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang neun. Offensiv sticht Hatting-Pettnau in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 59 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. ESV Hatting-Pettnau verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Nur einmal ging Hatting-Pettnau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nachdem Nassereith die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt FC Nassereith aktuell den achten Rang.

Am kommenden Samstag trifft Nassereith auf SPG Oberland West 1b, ESV Hatting-Pettnau spielt am selben Tag gegen FC Tiroler Zugspitze.

1. Klasse West: FC Nassereith – ESV Hatting-Pettnau, 2:2 (1:1)

80 Jakob Schmid 2:2

62 Daniel Neuner 1:2

40 Manuel Holzer 1:1

20 Osaretin Ogbefun 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.