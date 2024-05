Neun Treffer zwischen Hatting-Pettnau und Längenfeld II

Details Montag, 13. Mai 2024 22:26

In der 25. Runde der 1. Klasse West lieferten sich Leader FC Stubai II und der FC Nassereith ein hochdramatisches Duell, welches der Favorit Stubai II dann doch noch 5:4 gewinnen konnte. Die Nummer zwei Flaurling/Polling war spielfrei und damit konnte sich Mils II mit einem 1:0 gegen Tiroler Zugspitze bis auf einen Punkt an Flaurling/Polling heranschieben. Torfeuerwerke beim 9:0 von Hall II gegen Oberes Gericht und dem 6:3 des ESV Hatting-Pettnau gegen den SV Längenfeld II.

Drei Treffer von Noah Scheiring und Mathias Walch

Christopher Larcher, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Wir sind eigentlich gut aus dem Winter gestartet, nach der Derbyniederlage hatten wir ein bisschen einen Hänger. Eigentlich sind wir besser als unsere Tabellenposition. Heute gegen Längenfeld waren wir in der ersten Hälfte haushoch überlegen. Zur Pause stand es nach einem Hattrick von Noah Scheiring bereits 3:0 für uns. Es ging wohl zu einfach und wir sind dann katastrophal aus der Kabine gekommen. Mathias Walch verkürzt auf 1:3, wir kommen durch Daniel Neuner zum 4:1 und drei Minuten später das 4:2 durch Mathias Walch. Mit Toren von Manuel Holzer und Lukas Dinkhauser haben wir dann aber doch noch bei einem weiteren Gegentreffer von Mathias Walch verdient mit 6:3 gewonnen. Von der Leistung her war es heute unseren Erwartungen entsprechend. Schade dass es zuletzt nicht so gelaufen ist. Für die nächste Saison haben wir uns einiges vorgenommen.“

