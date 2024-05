David Goller und Goran Stefanovic analysieren Innsbrucker AC II gegen Hall II

Details Dienstag, 28. Mai 2024 00:17

Große Überraschung in der 26. Runde der 1. Klasse West. Leader Stubai II unterliegt bei Zugspitze mit 0:1. Verfolger Flaurling/Polling kommt mit einem 3:0 gegen den SVI II bis auf fünf Punkte an Stubai II heran und kann Platz zwei absichern, da Mils II in Lechaschau mit 1:5 unterliegt. Der Innsbrucker AC II und Hall II trennen sich in einem abwechslungsreichen Spiel 1:1. Weiter geht es mit der englischen Woche am 29. und 30. Mai 2024.

Jede Menge Möglichkeiten aber nur je ein Treffer!

David Goller, Trainer Innsbrucker AC II: „Wir sind gut in die Partie gekommen, viel Ballbesitz gegen tief stehende Haller. Wir hatten allerdings Schwierigkeiten, uns durchzukombinieren. Ein paar gute Schüsse und ein guter Kopfball von Paul Klaus. Hall hatte gute Möglichkeiten im Konter. In Hälfte zwei ein offenes Spiel, wir waren für Konter sehr anfällig. Drei Lattenschüsse von uns, aber Hall stand zwei bis dreimal allein vor unserem Goalie. Dann ein Supertreffer in der 60. Minute nach Stanglpass von Paul Klaus zum 1:0. Im Gegenzug der Gäste haben wir uns aber unglücklich angestellt und Emre Uluhan gelingt das 1:1. In Folge Chancen auf beiden Seiten und am Ende ein aus meiner Sicht verdientes Remis.“

Goran Stefanovic, Trainer SV Hall II: „Ein interessantes und abwechslungsreiches Spiel. Der IAC hat dreimal die Stange getroffen, wir sind viermal alleine vor dem Tor der Heimelf aufgetaucht. Aber nur zwei Treffer und aus meiner Sicht ein gerechtes Remis!“

1. Klasse West: IAC 1b : SV Hall 1b - 1:1 (0:0)

61 Emre Uluhan 1:1

60 Paul Klaus 1:0

