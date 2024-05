SC Mils 05 1b dreht Spiel gegen Längenfeld 1b im allerletzten Moment

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 16:33

In einem packenden Duell zwischen dem SC Mils 05 1b und dem SV Längenfeld 1b setzten sich die Gastgeber in letzter Minute mit 2:1 durch. Das Spiel aus der 27. Runde der 1. Klasse West war an Spannung kaum zu überbieten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es Längenfeld zunächst, in Führung zu gehen, doch die Hausherren kämpften sich zurück und sicherten sich schließlich den Sieg in den letzten Sekunden der Partie.

Torlose erste Halbzeit

Die Partie begann intensiv, und beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz. In der 4. Minute flog eine Flanke der Gäste in den Strafraum, doch Mils-Torhüter Florian Prosch Mils fing den Ball sicher. Nur wenige Minuten später kam Paul Kuprian nach einem Laufpass an der Mittellinie zum Zug, wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen. Trotz mehrerer Chancen, wie einem Schuss in der 13. Minute, der knapp am Tor vorbeiging, und einer weiteren Möglichkeit in der 20. Minute, die das lange Eck verfehlte, gelang es Längenfeld nicht, den Ball ins Netz zu bringen.

Auch die Heimischen zeigten sich aktiv, doch die Längenfelder Defensive stand gut. In der 35. Minute parierte Gästegoalie Jonas Kuprian einen Distanzschuss, und kurz darauf ging ein weiterer Versuch der Milser knapp über das Tor. In der 45. Minute wurden beide Mannschaften durch eine Verletzungsunterbrechung kurz ausgebremst. Die beste Chance vor der Halbzeit hatte Längenfeld mit einem Schuss, der jedoch im Außennetz landete.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute erzielte David Allegranzi das 1:0 für Längenfeld. Ein Freistoß aus 20 Metern wurde von Allegranzi eiskalt verwandelt. Mils reagierte sofort und erspielte sich in der 52. Minute eine gute Chance, die jedoch von der Defensive der Gäste geklärt wurde. Auch in den folgenden Minuten dominierten die Milser das Geschehen, doch es dauerte bis zur 84. Minute, ehe der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Andrej Ivic per Elfmeter den Ausgleicherzielte.

In den letzten Minuten nahm die Spannung noch einmal zu. Mehrere Angriffe der Milser wurden von Längenfeld verteidigt, ehe Rene Steyer in der 94. Minute für die Entscheidung sorgte. Nach einem Schuss von Felix Angerer, der as Aluminium prallte, landete der Ball genau vor Steyer, der die Kugel zur 2:1-Führung der Heimischen einnetzte. Die Gastgeber behaupteten die Führung und feierten einen hauchdünnen 2:1-Sieg.

1. Klasse West: Mils 1b : Längenfeld 1b - 2:1 (0:0)

94 Rene Steyer 2:1

84 Andrej Ivic 1:1

50 David Allegranzi 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

