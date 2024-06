Hatting-Pettnau springt mit Sieg in Hall auf Tabellenplatz acht!

Details Montag, 03. Juni 2024 13:26

In der 28. Runde der 1. Klasse West musste sich der SC Mils II zu Hause gegen den FC Wacker Innsbruck II mit einem 4:4 begnügen. Der FC Flaurling-Polling kann mit einem 2:0 in Nassereith zumindest den Aufstieg fixieren und liegt drei Punkte hinter Leader Stubai II zurück, der in Längenfeld über ein 2:2 nicht hinaus kam. Um zwei Tabellenplätze konnte sich der ESV Hatting-Pettnau mit einem 4:2 Erfolg auswärts gegen den SV Hall II verbessern.

Die 70. Spielminute ebnete Hatting-Pettnau den Weg zum Sieg!

Christopher Larcher, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Bei strömenden Regen starteten wir leider nicht sehr gut in die Partie. Traten die ersten Minuten sehr nervös auf und kamen mit dem sehr hohen Gras nicht gut zurecht. Durch ein schönes Freistoßtor und einen Seitfallzieher des Gegners waren wir nach elf Minuten schon 2:0 zurück. Auch danach waren wir immer noch nicht gut im Spiel. Je länger die erste Halbzeit jedoch ging, desto besser wurde unser Spiel. Letztendlich konnten wir noch vor der Pause auf 2:2 stellen. Neuner Daniel durch einen Strafstoß und Neuner Felix waren die Torschützen.

In der Halbzeit stellten wir ein wenig um und wechselten insgesamt gleich dreimal, wodurch wir noch besser ins Spiel kamen. Spielentscheidend war dann sicherlich die 70. Spielminute. Zuerst unser Führungstor, ebenfalls wieder durch Neuner Daniel per Strafstoß. Nur wenige Aktionen später der Platzverweis für einen Gegenspieler, wodurch wir die letzten zwanzig Minuten mit einen Mann mehr das Spiel zu Ende spielten. In der 80. Minute dann noch der Treffer zum Endergebnis. Manuel Holzer verwertete den Querpass von Scheiring Noah.

Alles in allem eine gute kämpferische Leistung in den letzten sechzig Minuten des Spiels, über die ersten dreißig Minuten werden wir noch reden müssen.

In den letzten zwei Spielen der Saison erwarten wir noch die Union 1b am Samstag zu Hause in Hatting, bevor wir am letzten Spieltag auswärts bei IAC 1b antreten müssen, bevor es in die teilweise schon sehnlichst erwartete Sommerpause geht!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.