Hubert Praxmarer analysiert den Sieg von Flaurling/Polling in Nassereith

Extrem wichtiger Sieg des FC Flaurling/Polling in der 28. Runde der 1. Klasse West. Mit dem 2:0 Erfolg beim FC Nassereith hat man allerbeste Chancen bereits in der vorletzten Runde im Heimspiel gegen Tiroler Zugspitze am 8. juni 2024 ab 17 Uhr den Aufstieg endgültig zu fixieren und im Titekampf Leader Stubai II weiter unter Druck zu halten.

Über hundert Fans von Flaurling/Polling waren in Nassereith mit dabei!

Hubert Praxmarer, Obmann FC Flaurling/Polling: „Nachdem unsere Kampfmannschaft sich am Platz formierte und unsere zahlreichen Fans (etwa 100) am Sportplatz in Nassereith angekommen waren, begann die Partie mit einer anfänglichen Abtastphase, in der sich unsere Mannschaft bereits einige vielversprechende Chancen erarbeiten konnte. Leider wurden diese durch teilweise fragliche Abseitsentscheidungen zunichtegemacht. Daher kam es, wie es kommen musste, die Partie flachte ab und passte sich dem Bewegungsradius des Spielleiters an. In der 46. Minute zu Ende der ersten Halbzeit konnte sich die Mannschaft endlich belohnen. Unser Stürmer Mathias Häfele traf zum 0:1 und konnte somit seine Saisonbilanz auf 31 Toren erhöhen.

In der zweiten Halbzeit versuchte unsere Mannschaft das Spieltempo zu erhöhen, um schnell die Führung ausbauen zu können. In dieser Phase des Spieles möchte ich die hervorragende Laufleistung des gegnerischen Spielers Simon Krabichler herausheben. Diese Leistung und das teilweise harte Einsteigen der Heimmannschaft verzögerte den Siegtreffer unserer Mannschaft bis zur 73. Minute.

Durch diesen wichtigen Sieg konnten wir den zweiten Platz absichern und können zu Hause beim nächsten Spiel gegen FC Tiroler Zugspitze den Aufstieg fixieren. Ich möchte der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam für ihre gute Arbeit in dieser Saison gratulieren.

Der derzeitige Erfolgslauf führt über unserer Hintermannschaft mit dem sicheren Rückhalt (Torwart Roland Kurz 641 Min ohne Gegentor), über unser Mittelfeld bis hin zu unseren Sturmspielern (derzeit bester Torschütze Mathias Häfele mit 31 Toren - 1,24 Tore/Spiel).

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch bei unserem letzten Heimspiel der Saison am Hennenbichl in Flaurling, bei dem unsere Mannschaft und unser Fanclub wieder für ein besonderes Fußballerlebnis sorgen wird!“

