FC Tiroler Zugspitze deklassiert FC Nassereith mit 11:1

Details Montag, 17. Juni 2024 14:18

In der 30. Runde der 1. Klasse West (TIR) trafen der FC Tiroler Zugspitze und der FC Nassereith aufeinander. Bereits von der ersten Minute an dominierten die Gastgeber das Geschehen und ließen dem FC Nassereith keine Chance. Am Ende stand ein überdeutlicher 11:1-Sieg für den FC Tiroler Zugspitze zu Buche. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und eine Flut von Toren, die von den heimischen Fans bejubelt wurden.

Blitzstart des FC Tiroler Zugspitze

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, legte der FC Tiroler Zugspitze los wie die Feuerwehr. Bereits in der 2. Minute brachte Markus Schutti die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. Nur zwei Minuten später legte derselbe Spieler nach und erzielte das 2:0. Die Abwehr des FC Nassereith wirkte von Beginn an überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber kaum standhalten.

In der 11. Minute erhöhte Markus Schutti mit seinem dritten Treffer bereits auf 3:0. Der FC Nassereith fand überhaupt nicht ins Spiel und musste in der 18. Minute den nächsten Gegentreffer hinnehmen, als Rene Strobl auf 4:0 stellte. Der FC Tiroler Zugspitze spielte in dieser Phase des Spiels nahezu perfekt und ließ dem Gegner keine Luft zum Atmen.

In der 25. Minute war es erneut Luca Jozwowski, der mit einem kraftvollen Schuss das 5:0 markierte. Die Heimmannschaft dominierte nach Belieben und erhöhte in der 35. Minute durch Markus Schutti, der seinen vierten Treffer des Tages erzielte, auf 6:0. Es war eine Demonstration der Stärke und der spielerischen Überlegenheit des FC Tiroler Zugspitze.

Ehrentreffer und weitere Tore für den FC Tiroler Zugspitze

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem FC Nassereith dann doch noch der Ehrentreffer. Jakob Schmid traf in der 44. Minute zum 6:1 und verhinderte damit, dass seine Mannschaft torlos in die Pause gehen musste. Doch dieser Treffer war nur ein kleiner Trost für die Gäste, die bis dahin von den Gastgebern regelrecht überrollt worden waren.

Auch nach der Pause änderte sich nichts am Spielverlauf. Der FC Tiroler Zugspitze setzte seinen Sturmlauf fort und erzielte in der 51. Minute das 7:1 durch Luca Jozwowski. Drei Minuten später war es Markus Schutti, der das 8:1 folgen ließ. Die Abwehr des FC Nassereith konnte dem schnellen und präzisen Angriffsspiel der Gastgeber weiterhin nichts entgegensetzen.

In der 57. Minute trug sich Rene Strobl mit seinem zweiten Treffer zum 9:1 in die Torschützenliste ein. Das muntere Scheibenschießen des FC Tiroler Zugspitze ging weiter, und in der 78. Minute sorgte Marco Schmid mit einem sehenswerten Tor für das 10:1. Den Schlusspunkt setzte Luca Jozwowski, der in der 82. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit den 11:1-Endstand herstellte.

Mit diesem beeindruckenden Sieg festigte der FC Tiroler Zugspitze seine Position in der 1. Klasse West (TIR) und setzte ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Der FC Nassereith hingegen muss sich nach dieser herben Niederlage neu sortieren und seine Defensivarbeit deutlich verbessern.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem hochverdienten 11:1 für den FC Tiroler Zugspitze, der an diesem Tag in allen Belangen überlegen war und eine Glanzleistung ablieferte.

1. Klasse West: Zugspitze : Nassereith - 11:1 (6:1)

82 Luca Jozwowski 11:1

78 Marco Schmid 10:1

57 Rene Strobl 9:1

54 Markus Schutti 8:1

51 Luca Jozwowski 7:1

44 Jakob Schmid 6:1

35 Markus Schutti 6:0

25 Luca Jozwowski 5:0

18 Rene Strobl 4:0

11 Markus Schutti 3:0

4 Markus Schutti 2:0

2 Markus Schutti 1:0

