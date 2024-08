Durchschnittsalter knapp über 17 Jahre: Wacker Juniors gewinnen gegen Längenfeld II

Details Montag, 12. August 2024 01:38

In der ersten Runde der 1. Klasse West gab es einen Kantersieg. Die Tiroler Zugspitze will hoch hinaus und gewinnt gegen Hall II mit 7:0. Erfolgreich auch der Auftakt der blutjungen Mannschaft der FC Wacker Innsbruck Juniors mit einem 3:0 gegen den SV Längenfeld II.

Frühe Führung durch Buljubasic

Mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr begann das Spiel zwischen dem FC Wacker Innsbruck Juniors und der SV Längenfeld 1b. Beide Teams starteten engagiert in die Partie, doch es war die Heimmannschaft, die von Anfang an mehr Druck ausübte. In der 35. Minute gelang es Ramo Buljubasic, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Juniors mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Gäste aus Längenfeld kämpften hart, um den Rückstand aufzuholen, doch die Abwehr der Wacker Juniors stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Der Halbzeitstand von 1:0 spiegelte die Dominanz der Heimmannschaft wider, auch wenn sie sich nicht weiter belohnen konnten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte der FC Wacker Innsbruck Juniors seine druckvolle Spielweise fort. Die SV Längenfeld 1b versuchte, sich aus der Defensive zu befreien und eigene Akzente zu setzen, jedoch ohne Erfolg. In der 74. Minute war es erneut Ramo Buljubasic, der das Spiel entscheidend prägte. Mit einem sehenswerten Tor erhöhte er auf 2:0 und brachte damit sein Team auf die Siegerstraße.

Nur drei Minuten später, in der 77. Minute, machte Buljubasic seinen Hattrick perfekt. Mit einem weiteren Treffer zum 3:0 sorgte er endgültig für die Entscheidung und sicherte dem FC Wacker Innsbruck Juniors den verdienten Sieg. Die Gäste aus Längenfeld waren zu diesem Zeitpunkt geschlagen und konnten dem starken Offensivspiel der Hausherren nichts mehr entgegensetzen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der 3:0-Erfolg des FC Wacker Innsbruck Juniors besiegelt. Ein eindrucksvoller Auftritt der Heimmannschaft, die mit diesem klaren Sieg einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt hat. Besonders Ramo Buljubasic wird diesen Tag in bester Erinnerung behalten, gelang ihm doch das Kunststück, alle drei Tore für seine Mannschaft zu erzielen.

Micka Benjamin, Co-Trainer FCW Juniors: „Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft und ihre Leistung. Zudem war es für viele aus diesem jungen Kader (Durchschnitt Startelf: 17,5) das erste Spiel im Kampfmannschaftsbereich. Jedoch haben die Jungs den Kampf angenommen und Prinzipien und Plan sehr gut umgesetzt. Jedoch hätte dieses Spiel auch höher ausgehen können. Gleich am Anfang vergeben wir leider nach einem schönen diagonalen Pass alleine vor dem Tor. In der zweiten Halbzeit wiederholt sich das leider. Jedoch ist diese Mannschaft noch in der Entwicklungsphase und wird an Coolness und Ruhe dazugewinnen. Längenfeld hatte auch eine großartige Chance, aber unser Torwart hat super im 1:1-Duell reagiert!“

1. Klasse West: Wacker Innsbruck Juniors : Längenfeld 1b - 3:0 (1:0)

77 Ramo Buljubasic 3:0

74 Ramo Buljubasic 2:0

35 Ramo Buljubasic 1:0

