Aufsteiger Arlberg-Stanzertal verliert zum Auftakt bei der Union Innsbruck II

Details Dienstag, 13. August 2024 01:53

Heiße Tage liegen der SPG Arlberg-Stanzertal nicht. Es war wirklich heiß in der 1. Klasse West am zweiten Augustwochenende 2024. Die SPG Arlberg-Stanzertal war bei der Union Innsbruck II zu Gast und musste sich mit 1:3 geschlagen geben. In Runde zwei zu Hause soll es besser laufen! Am 16. August 2024 ist um 19:30 Uhr der Sportverein Innsbruck II zu Gast, der die Auftaktpartie gegen Mils II ebenfalls verloren hat und zwar mit 2:4.

Frühe Führung für Union Innsbruck 1b

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Bei einem klassisch heißen Sommertag gelang es uns nicht, die sehr gut aufgestellte Generali Union Innsbruck 1b in Halbzeit eins in irgendeiner Weise zu fordern. Viel mehr lag es an unserer fehlenden Laufbereitschaft, Konzentration und Einsatzfreudigkeit, sodass wir durch die ausbleibende Manndeckung dem Gegner viel zu viel Raum für kreativen Fußball überlassen haben und in keiner Minute des Spiels in Halbzeit eins irgendwie gefährlich wurden. Bereits in Minute 9 u. 40 kamen somit Tor 1 u. 2 zustande. Erst bei Eintritt von Schatten und etwas mäßigeren Sommertemperaturen konnten wir uns fangen und ab der 61. Minute durch den verwandelten Elfmeter durch Schlatter Gabriel das Spiel etwas an uns reißen.

So hätten wir bereits zuvor 2 tolle Einschussmöglichkeiten durch ebenso Schlatter Gabriel per Kopf od. Alicehajic-Haag Alen durch tolle Doppelpassstafette vorgefunden. Leider lag es am darauffolgenden Unvermögen in unseren eigenen Reihen, durch Abschluss des 2ten Tores den Anschluss zu finden. Mussten wir dann noch das Spiel weiter öffnen, um eventuell mit Überzahle im Sturm zum notwendigen Ausgleichstreffer zu kommen, was dann aber im Konter dem Gegner besser gelang und wir uns zum Saisonauftrag leider mit einem 1:3 geschlagen geben mussten.

Fazit: heiße Tage liegen der SPG Arlberg-Stanzertal nicht. Faktum jedoch ist, dass wir trotz einiger Verletzungen im Kader gute Parole ab Halbzeit 2 bieten konnten und den Fokus auf die ersten drei Punkte auf das nächste Spiel gegen den SVI 1b für kommenden Freitag setzen werden!“

1. Klasse West: Union Innsbruck 1b : Arlberg-Stanzertal - 3:1 (2:0)

88 Nenad Markovic 3:1

61 Gabriel Schlatter 2:1

40 Leonhard Lukas 2:0

9 Fabio Mair 1:0

