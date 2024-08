FC Natters 1b mit 3:0-Heimsieg gegen Hatting-Pettnau

In der zweiten Runde der 1. Klasse West konnte sich der FC Natters 1b mit einem klaren 3:0 gegen Hatting-Pettnau durchsetzen. Nach einem torlosen ersten Durchgangs sorgte die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Besonders hervorzuheben ist Raphael Oberdanner, der mit einem Doppelpack in den Schlussminuten den Dreier endgültig besiegelte.

Torloser Beginn trotz guter Chancen

Die Partie zwischen dem FC Natters 1b und Hatting-Pettnau begann verheißungsvoll. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie gewinnen wollten. Die Gäste kamen früh zu Chancen und hatten in der 7. Minute gleich drei Ecken in Folge, die allerdings nicht zum gewünschten Erfolg führten.

Die Gastgeber hatten ihrerseits einige gute Gelegenheiten. In der 21. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß rund 20 Meter vor dem Tor zugesprochen, der jedoch am Tor vorbei ging. Natters antwortete in der 39. Minute mit einem indirekten Freistoß im Strafraum. Der Schuss nach einem kurzen Pass an die Strafraumgrenze ging jedoch nur in die Mauer. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Oberdanner-Doppelpack in den Schlussminuten

Nach der Pause kamen die Hausherren besser aus den Startlöchern. In der 46. Minute war es Jonas Singer, der den FC Natters 1b in Führung brachte. Die Gastgeber versuchten, das Spiel zu dominieren und hatten weitere Chancen. Ein Freistoß in der 59. Minute landete in der Mauer, und auch in der 62. Minute konnten die Gäste einen Angriff der Heimmannschaft klären.

Hatting-Pettnau versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. In der 68. Minute wurde ein Freistoß der Gäste aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen. Nur eine Minute später versuchte Natters sein Glück mit einem Distanzschuss, der jedoch über das Tor ging. Eine der besten Chancen der Gäste vereitelte der Torhüter von Natters in der 71. Minute, als er einen Schuss abwehren konnte.

Die Entscheidung fiel in den Schlussminuten. Raphael Oberdanner traf in der 88. Minute zum 2:0 für Natters und nur eine Minute später legte er nach und erzielte das 3:0. Der Schlusspfiff erfolgte kurz darauf und der FC Natters 1b konnte einen verdienten Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (34949 Bonuspunkte)

Patrick Hager, Trainer FC Koch Türen Natters II: „In der ersten Hälfte waren wir die klar bessere Mannschaft. Wir konnten es sehr gut spielerisch lösen, aber waren nicht konsequent vor dem Tor des Gegners. Ein kurioser Treffer in der 46. Minute per Seitfallzieher brachte uns das 1:0. Auch die Gäste mit einer sehr guten Chance, bevorzugt werden lange Bälle auch wegen des Windes der in unsere Richtung bläst. Es bleibt eng! Erst der eingewechselte Raphael Oberdanner mit einem Doppelschlag in der 88. und 90. Minute macht für uns alles klar. Der Gegner erwartungsgemäß körperlich überlegen, spielerisch hat meine Mannschaft Vorteile.“

1. Klasse West: Natters 1b : Hatting-Pettnau - 3:0 (0:0)

90 Raphael Oberdanner 3:0

88 Raphael Oberdanner 2:0

46 Jonas Singer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.