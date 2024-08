Wacker Innsbruck Juniors verlieren bei Zugspitze knapp!

Details Dienstag, 20. August 2024 00:38

In der 1. Klasse West konnte FC Tirol Zugspitze die Tabellenführung mit einem knappen 3:2 Erfolg gegen die FC Wacker Innsbruck Juniors in Runde zwei verteidigen. Ebenso wie Zugspitze sind auch noch die Union Innsbruck II (6:1 in Längenfeld), Natters II (3:0 gegen Hatting-Pettnau) und Mils II (1:0 gegen den IAC II) noch ohne Punktverlust unterwegs.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel begann intensiv, und bereits in der 22. Minute gingen die Gäste aus Innsbruck in Führung. Ramo Buljubasic verwandelte einen Freistoß sehenswert und brachte die FC Wacker Innsbruck Juniors mit 1:0 in Front. Es dauerte jedoch nur fünf Minuten, bis der FC Zugspitze antwortete. In der 27. Minute gelang es der Heimmannschaft, den Ausgleich zu erzielen und somit den Spielstand auf 1:1 zu stellen.

Spannende zweite Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Teams mit frischem Elan zurück auf das Spielfeld. Die FC Wacker Innsbruck Juniors schafften es in der 71. Minute erneut, in Führung zu gehen. Nach einer sehenswerten Kombination und einer Vorlage von Sebastian Fracaro erzielte Nathan Stöckl das 2:1 für die Gäste. Doch die Freude währte nicht lange, denn der FC Zugspitze zeigte Kampfgeist und erzielte nur zwei Minuten später den erneuten Ausgleich zum 2:2.

Das Spiel blieb spannend, und die Zuschauer wurden für ihre Geduld belohnt. In der 76. Minute war es dann soweit: Der FC Tiroler Zugspitze erzielte das entscheidende Tor zum 3:2 und brachte sich damit auf die Siegerstraße. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Gäste, doch die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den 3:2-Sieg für den FC Tiroler Zugspitze. Ein spannendes Spiel mit vielen Wendungen fand somit einen würdigen Abschluss. Die Mannschaft aus Zugspitze zeigte eine starke Leistung und verdiente sich diesen knappen Sieg gegen die hartnäckigen Innsbrucker Juniors.

Beide Teams zeigten an diesem Tag hervorragenden Fußball, und die Zuschauer konnten ein packendes Spiel voller Dramatik und Tore genießen. Besonders beeindruckend war die Moral und der Kampfgeist des FC Zugspitze, der sich trotz Rückständen immer wieder zurückkämpfte und schließlich als Sieger vom Platz ging.

Benjamin Micka, Co-Trainer FC Wacker Innsbruck Juniors: „Nach anfänglichen Minuten des gegenseitigen Abtastens fanden wir doch besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit übernahm leider der Gegner immer mehr das Zepter. Uns sind viele Fehler im Passspiel und der Ballannahme bzw. Mitnahme passiert. Zudem haben wir dann zu viel über individuelle Lösungen probiert um zum Erfolg zu kommen. Die Partie wurde dadurch für uns hektischer und wir haben es nicht geschafft das Spiel zu beruhigen. Im Großen und Ganzen ist es schade das Spiel verloren zu haben, weil ich denke eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Einen großen Dank muss man auch den mitgereisten Fans aussprechen für ihre Unterstützung.“

1. Klasse West: Zugspitze : Wacker Innsbruck Juniors - 3:2 (1:1)

75 Marco Schatz 3:2

73 Markus Schutti 2:2

71 Nathan Stöckl 1:2

24 Rene Strobl 1:1

20 Ramo Buljubasic 0:1

