FC Natters 1b siegt in umkämpftem Spiel in Lechaschau

In einem hart umkämpften Spiel der 1. Klasse West setzte sich der FC Natters 1b mit 2:0 beim FC Lechaschau durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fanden die Gäste im zweiten Durchgang besser ins Spiel und konnten durch Tore von Jakob Reitmair und ein Eigentor der Lechaschauer den Sieg einfahren.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Teams gewillt waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Bereits in der 7. Minute musste der Torhüter des FC Lechaschau, Kevin Ploner, sein Können unter Beweis stellen, als er einen Schuss von Emanuel Benedikt spektakulär parierte. Auch auf der Gegenseite kam es zu ersten gefährlichen Aktionen, aber der Schlussmann von Natters, Leon Trenkwalder, zeigte eine souveräne Leistung und entschärfte mehrere Angriffe der Hausherren.

Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ihre Chancen, die jedoch entweder von den Abwehrreihen oder den Torhütern vereitelt wurden. Maximilian Baumann und Niklas Vogt versuchten es aus der Distanz für die Gäste, während auf Seiten des FC Lechaschau insbesondere Daniel Strauss und Sandro Hoheneder für Gefahr sorgten. Trotz vieler intensiver Zweikämpfe und einiger guter Gelegenheiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Reitmair bringt Gäste auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter an Intensität zu. Lechaschau drängte zunächst auf den Führungstreffer, konnte aber die gut stehende Abwehr der Gäste nicht überwinden. In der 55. Minute klärte die Natterer Abwehr eine Ecke der Heimmannschaft, und auch ein Freistoß von Thomas Fesl kurz darauf brachte nichts ein.

In der 64. Minute dann die Führung für die Gäste: Jakob Reitmair, der kurz zuvor eingewechselt wurde, nutzte eine Ecke von der rechten Seite und traf zur 1:0-Führung für Natters. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie kontrollierten in der Folge das Spielgeschehen. Trotz einiger Gegenangriffe des FC Lechaschau, wie in der 84. Minute, als Daniel Strauss den gegnerischen Torhüter umspielte, den Ball aber nicht im Netz unterbringen konnte, blieb die Defensive der Gäste stabil.

In der Nachspielzeit setzte der FC Natters dann den Schlusspunkt: Nach einer Vorlage von Tobias Lisch spielt Ridvan Turgut den Ball unglücklich zum 2:0 ins eigene Tor. Mit diesem Tor war das Spiel endgültig entschieden, und die Gäste konnten die restlichen Minuten souverän herunterspielen. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den verdienten Sieg für den FC Natters 1b, der sich mit einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (35299 Bonuspunkte)

1. Klasse West: Lechaschau : Natters 1b - 0:2 (0:0)

93 Eigentor durch Ridvan Turgut 0:2

64 Jakob Reitmair 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.