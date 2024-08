Geburtstagskind Jakob Reitmair schießt Natters II in Lechaschau zum Sieg!

Details Sonntag, 25. August 2024 14:27

Starker Auftritt des FC Koch Türen Natters II in der dritten Runde der 1. Klasse West. Beim FC Lechaschau konnte man mit einem 2:0 Erfolg bereits den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Auch Mils II konnte die weiße Weste mit einem 2:1 in Nassereith verteidigen. Die Tiroler Zugspitze ist am Sonntag ab 17:30 Uhr bei der Union Innsbruck II zu Gast. Auch diese beiden Teams haben bislang noch keinen Punkt abgegeben, das wird zwangsläufig nach Runde drei nicht mehr der Fall sein.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Teams gewillt waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Bereits in der 7. Minute musste der Torhüter des FC Lechaschau, Kevin Ploner, sein Können unter Beweis stellen, als er einen Schuss von Emanuel Benedikt spektakulär parierte. Auch auf der Gegenseite kam es zu ersten gefährlichen Aktionen, aber der Schlussmann von Natters, Leon Trenkwalder, zeigte eine souveräne Leistung und entschärfte mehrere Angriffe der Hausherren.

Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ihre Chancen, die jedoch entweder von den Abwehrreihen oder den Torhütern vereitelt wurden. Maximilian Baumann und Niklas Vogt versuchten es aus der Distanz für die Gäste, während auf Seiten des FC Lechaschau insbesondere Daniel Strauss und Sandro Hoheneder für Gefahr sorgten. Trotz vieler intensiver Zweikämpfe und einiger guter Gelegenheiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

FC Natters 1b dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie weiter an Intensität zu. Der FC Lechaschau drängte zunächst auf den Führungstreffer, konnte aber die gut stehende Abwehr der Gäste nicht überwinden. In der 55. Minute klärte die Natterer Abwehr eine Ecke der Heimmannschaft, und auch ein Freistoß von Thomas Fesl kurz darauf brachte nichts ein.

In der 64. Minute dann die Führung für die Gäste: Jakob Reitmair, der kurz zuvor eingewechselt wurde, nutzte eine Ecke von der rechten Seite und traf zur 1:0-Führung für den FC Natters 1b. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie kontrollierten in der Folge das Spielgeschehen. Trotz einiger Gegenangriffe des FC Lechaschau, wie in der 84. Minute, als Daniel Strauss den gegnerischen Torhüter umspielte, den Ball aber nicht im Netz unterbringen konnte, blieb die Defensive der Gäste stabil.

In der Nachspielzeit setzte der FC Natters 1b dann den Schlusspunkt: Jakob Reitmair musste nach einer Vorlage von Tobias Lisch nur noch den Ball über die Linie drücken, um das 2:0 zu erzielen. Mit diesem Tor war das Spiel endgültig entschieden, und die Gäste konnten die restlichen Minuten souverän herunterspielen.

Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den verdienten Sieg für den FC Natters 1b, der sich mit einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte und damit einen wichtigen Erfolg in der 3. Runde der 1. Klasse West (TIR) feiern konnte.

Patrick Hager, Trainer FC Koch Türen Natters II: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet. Nach einer Ecke kann die Heimelf aber auf der Linie retten. In Folge ein recht ausgeglichenes Spiel. In der Halbzeit haben wir gewechselt und Geburtstagskind Jakob Reitmair hat uns in der 64. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung gebracht. Guter Gegner und Chancen auf beiden Seiten. Auch wir mussten dann auf der Linie klären. Den zweiten Treffer für uns hat aus meiner Sicht auch Jakob Reitmair geschossen, es wurde aber offiziell als Eigentor der Heimelf gewertet. Eine super Mannschaftsleistung gegen einen starken Gegner. Genau so kann es weitergehen!“

1. Klasse West: Lechaschau : Natters 1b - 0:2 (0:0)

93 Eigentor durch Ridvan Turgut 0:2

64 Jakob Reitmair 0:1

