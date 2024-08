FC Wacker Innsbruck Juniors fahren in Hall drei Punkte ein

In einem Duell der 1. Klasse West konnte der FC Wacker Innsbruck Juniors einen klaren 2:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft des SV Hall verbuchen. Die Innsbrucker dominierten von Beginn an und gingen schon in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern in Führung. Die Haller hatten dem wenig entgegenzusetzen und konnten trotz einiger Chancen nicht den Anschlusstreffer erzielen. Der Spielverlauf bestätigte die Favoritenrolle der Juniors, die sich souverän drei Punkte sicherten.

Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Der FC Wacker Innsbruck Juniors zeigte von Anfang an seine Ambitionen. Bereits in der 5. Minute kamen die Gäste zu ihrer ersten Chance, als Michael Rief einen Schuss von außerhalb des Strafraums abfeuerte, der jedoch vom Haller Torwart abgefangen wurde. In der 22. Minute setzte der FC Wacker ein erstes Ausrufezeichen, als ein flacher Schuss zentral an der Strafraumgrenze nur knapp am Tor vorbeiging

Dann war es soweit: In der 30. Minute erzielte Ramo Buljubasic das 1:0 für die Gäste. Ein präziser Schuss an der Strafraumgrenze ließ dem Haller Torwart keine Chance. Nur sechs Minuten später legte Ondrej Jakubov nach. Nach einem Pass von Nathan Stöckl in die Mitte des Strafraums behielt Jakubov die Nerven, drehte sich um seinen Gegenspieler und schloss unhaltbar ab. So stand es nach 36 Minuten 2:0 für die Gäste.

Hall 1b ohne Fortune

Die zweite Halbzeit begann mit einer Drangphase der Haller, die versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 49. Minute gab es eine gute Möglichkeit, als ein Angriff über die linke Seite mit einer Flanke in den Strafraum abgeschlossen wurde. Der Haller Angreifer konnte den Flugkopfball allerdings nicht verwerten, da er im Abseits stand. Kurz danach kam es zu einer weiteren Möglichkeit durch eine Flanke von der rechten Seite, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb.

In der 59. Minute kontrollierten die Juniors wieder das Geschehen. Eine lange Ballbesitzphase der Gäste führte zu einem gefährlichen Schuss knapp hinter der Strafraumgrenze, der jedoch über das Tor ging. Die Haller bemühten sich weiterhin, aber in der 63. Minute verfehlte ein Angreifer den Ball im gegnerischen Fünfmeterraum, sodass auch diese Chance ungenutzt blieb.

In der Folge war das Spiel geprägt von mehreren Chancen der Gäste, darunter ein Schuss von Nathan Stöckl in der 68. Minute, der vom Haller Torwart mit einem Hechtsprung zur Ecke geklärt wurde. Auch die anschließende Ecke brachte nichts Zählbares ein, da die Haller Abwehr den Ball klären konnte. In der 83. Minute setzte Ramo Buljubasic erneut ein Zeichen, als er einen hohen Ball im Strafraum per Kopf über die Querlatte setzte.

Die letzte nennenswerte Szene des Spiels ereignete sich in der 90. Minute, als der Haller Torwart einen Laufpass der Gäste gerade noch vor dem heranstürmenden Mittelstürmer abfangen konnte. Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den 2:0-Erfolg des FC Wacker Innsbruck Juniors.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (35599 Bonuspunkte)

1. Klasse West: SV Hall 1b : Wacker Innsbruck Juniors - 0:2 (0:2)

36 Ramo Buljubasic 0:2

30 Ramo Buljubasic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.