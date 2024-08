Hatting-Pettnau fegt Oberland West 1b mit 5:0 vom Platz

Details Dienstag, 27. August 2024 00:23

In der dritten Runde der 1. Klasse West trafen der ESV Hatting-Pettnau und die SPG Oberland West 1b aufeinander. Hatting-Pettnau dominierte das Spiel von Beginn an und setzte sich schließlich mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg durch. Der Halbzeitstand von 2:0 ließ schon erahnen, dass die Gastgeber auf dem besten Weg zu einem klaren Sieg waren.

Frühe Führung durch Andreas Tinkl

Der ESV Hatting-Pettnau startete stark in die Partie und zeigte von Anfang an, dass sie die drei Punkte zuhause behalten wollten. Bereits in der 13. Minute ging Hatting-Pettnau in Führung, als Andreas Tinkl zum 1:0 traf. Die frühe Führung gab dem Heimteam zusätzliche Sicherheit und sie kontrollierten das Spielgeschehen fortan.

Die Gäste aus Oberland West versuchten, ins Spiel zu finden, doch die Defensive von Hatting-Pettnau stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause baute Noah Scheiring die Führung weiter aus. In der 42. Minute schoss er das 2:0 für Hatting-Pettnau und sorgte damit für einen beruhigenden Vorsprung zur Pause.

Hatting-Pettnau lässt nicht nach

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Hatting-Pettnau das dominierende Team. Sie setzten die Gäste weiter unter Druck und ließen ihnen kaum Raum zur Entfaltung. In der 70. Minute war es dann Manuel Holzer, der auf 3:0 erhöhte. Die Vorentscheidung war gefallen, doch Hatting-Pettnau war noch nicht satt.

Nur sechs Minuten später konnte David Rödlach mit einem weiteren Treffer das 4:0 markieren. Die Gäste aus Oberland West schienen zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert mit dem offensiven Druck der Hausherren.

Schlusspunkt durch Leon Eder

Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Begegnung setzte schließlich Leon Eder in der 90. Minute. Mit seinem Treffer zum 5:0 krönte er die starke Mannschaftsleistung von Hatting-Pettnau und besiegelte den klaren Heimsieg. Direkt nach diesem Tor wurde das Spiel abgepfiffen und der ESV Hatting-Pettnau konnte sich über einen hochverdienten Erfolg freuen.

Insgesamt zeigte Hatting-Pettnau eine beeindruckende Vorstellung und ließ den Gästen aus Oberland West 1b keine Chance. Mit diesem deutlichen Sieg festigen sie ihre Position in der Tabelle und schicken ein starkes Signal an die Konkurrenz.

1. Klasse West: Hatting-Pettnau : SPG Oberland West 1b - 5:0 (2:0)

91 Leon Eder 5:0

76 David Rödlach 4:0

70 Manuel Holzer 3:0

42 Noah Scheiring 2:0

13 Andreas Tinkl 1:0

