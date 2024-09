Aufsteiger Arlberg-Stanzertal feiert in der 1. Klasse den ersten Sieg gegen Nassereith!

Details Montag, 02. September 2024 21:41

Nach zwei Niederlagen ist in der vierten Runde der 1. Klasse West der SPG Arlberg-Stanzertal der erste Sieg gelungen. Er fiel mit 7:0 gegen den FC Nassereith dazu noch sehr üppig aus. Bemerkenswert ist, dass an der Tabellenspitze drei Mannschaften die weiße Weste verteidigen konnten. Leader Tiroler Zugspitze gewinnt gegen den SVI II mit 7:2, Natters II gewinnt 2:0 gegen die Haller Löwen und Mils II gewinnt gegen Hatting-Pettnau knapp mit 2:1.

Fast alles aufgegangen!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „An diesem Tag sollte so ziemlich „fast“ alles aufgehen, was man sich vorgenommen hat, wären da nicht noch die vielen ungenützten Einschussmöglichkeiten gewesen. Kollektives Auftreten, das eingeforderte Miteinander und Füreinander sowie letztendlich der entsprechende Kampfwille zu den angepeilten drei Punkten sollte an diesem Abend zu einem torreichen Fußballabend führen. So konnte man bereits nach nicht mal sechzig Sekunden den tollen Führungstreffer durch Kössler-Hauser Philipp verwirklichen. Super Pressing mit Zweikampfgewinn durch unseren Schlatter Gabriel, der vorbildlich auf Philipp in den Lauf passte und dieser mit Traum-Heber besagte 1:0 Führung setzte. Darauffolgende Sturmangriffe konnten jedoch erst in Minute 28 wiederum in gleicher Manier umgesetzt werden. Vorbereitung Schlatter Gabriel, unser Kössler-Hauser Philipp wieder zur Stelle und er schoss zum 2:0 ein. Dann binnen vier Minuten Doppelpack von Jefferson Holderied zum 3:0 und 4:0. Damit ging es in die Pause.

In der 60. Minute konnte Fabian Berger nach toller Vorarbeit von Schlatter Gabriel zum 5:0 einschieben. Alicehajic-Haag Alen sollte es dann vorbehalten sein, nach toller Einzelleistung ins lange Eck zum 6:0 einzunetzen. Aber dem nicht genug, setzte beim letzten Eckball unser Kapitän Kolp Florian noch das Krönchen mittels Kopfball zum 7:0 auf. Toller Fußballabend, super Leistung der Mannschaft, wir sind angekommen in der 1. Klasse!

Hervorzuheben wäre an diesem Abend unser Goalgetter von Halbzeit eins Kössler-Hauser Philipp mit zwei Toren und einer Idealvorlage! Ebenso unser unermüdlich spielende Jefferson Holderied wie auch unser im Mittelfeld agierende Kapitän Florian Kolp!“

1. Klasse West: Arlberg-Stanzertal : Nassereith - 7:0 (4:0)

87 Florian Kolp 7:0

75 Alen Alicehajic-Haag 6:0

60 Fabian Berger 5:0

42 Jefferson Holderied 4:0

38 Jefferson Holderied 3:0

28 Philipp Kössler-Hauser 2:0

1 Philipp Kössler-Hauser 1:0

