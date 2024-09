FC Natters 1b bezwingt Oberland West 1b mit 3:1

Details Samstag, 07. September 2024 17:48

In der 5. Runde der 1. Klasse West konnte der FC Natters 1b einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen die SPG Oberland West 1b einfahren. Das Heimteam legte dabei schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg, ehe es in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend wurde. Besonders die effiziente Chancenverwertung der Gastgeber stach dabei ins Auge.

Starke erste Halbzeit der Gastgeber

Die Partie startete energisch, und bereits nach 16 Minuten konnte der FC den ersten Treffer erzielen. Tobias Lisch verwandelte einen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung. Dies war ein früher Schock für die SPG, die sich jedoch bemühte, zurück ins Spiel zu finden. In der 17. Minute konnte Natters den ersten Angriff der Gäste vereiteln, was ein erster Vorgeschmack auf die kompakte Defensive des Heimteams war.

Nach einem Sprint Richtung Tor und einem anschließenden Ballverlust der Gäste in der 31. Minute, nutzte der FC Natters erneut seine Chance. Kurz vor der Halbzeit war es Lucas Prachensky, der das 2:0 erzielte. Ein Eckstoß von rechts wurde vom Torwart der Gäste zunächst geklärt, doch Prachensky setzte nach und brachte sein Team in eine komfortable Position. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste, blieb es zur Halbzeit bei der verdienten 2:0-Führung für die Gastgeber.

Manhartsberger trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel setzte der FC Natters 1b seine dominante Spielweise fort. In der 55. Minute erhöhte David Manhartsberger auf 3:0 und sorgte damit für vermeintlich klare Verhältnisse. Oberland West steckte jedoch nicht auf und versuchte weiter, Chancen zu kreieren. Dies zeigte sich in der 65. Minute, als Oliver Parth den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. Dies sorgte noch einmal für etwas Spannung, da die Gäste nun vermehrt Druck ausübten.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren Chancen auf beiden Seiten. In der 67. Minute konnte ein Freistoß des FC die Mauer der Gäste nicht überwinden. Nur fünf Minuten später flog ein Kopfball nach einer Ecke von rechts über die Querlatte. Die Gastgeber hatten noch eine weitere Möglichkeit, als in der 73. Minute ein Schuss am Tor vorbei ging. Trotz dieser verpassten Gelegenheiten, gelang es Natters, die Führung zu halten.

Die SPG Oberland West versuchte bis zum Schluss alles, um das Spiel noch zu drehen. In der 84. Minute konnte ein Freistoß von links durch die Abwehr der Gastgeber geklärt werden, und auch der Nachschuss landete sicher in den Armen des Torwarts von Natters. In der 90. Minute wehrte der Goalie der Gäste einen Freistoß ab und hielt einen Elfmeter der Gastgeber, doch diese Bemühungen kamen letztlich zu spät. Nach 96 Minuten Spielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36349 Bonuspunkte)

1. Klasse West: Natters 1b : SPG Oberland West 1b - 3:1 (2:0)

65 Oliver Parth 3:1

55 David Manhartsberger 3:0

39 Lucas Prachensky 2:0

16 Tobias Lisch 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.