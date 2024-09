FC Wacker Juniors feiern in Innsbrucker Derby 3:0-Sieg

In einem Derby der 1. Klasse West gelang es den FC Wacker Innsbruck Juniors, sich mit einem überzeugenden 3:0-Sieg beim Sportverein Innsbruck 1b durchzusetzen und im fünften Match den vierten Dreier einzufahren.

Kapitän bringt Juniors in Front

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams suchten früh den Weg zum Tor. Bereits in der 2. Minute kam Ramo Buljubasic vom FC Wacker zum ersten Schuss, der jedoch zur Ecke geklärt wurde. Der SV versuchte ebenfalls, Druck aufzubauen, wie in der 6. Minute, als Aliou Faye einen Laufpass auf Daniel Eder spielte, der jedoch den Ball verlor.

Die Juniors dominierten jedoch die Anfangsphase und kamen zu mehreren Chancen. In der 9. Minute zog Nathan Stöckl auf das Tor und versuchte, den Torhüter zu überlupfen, doch der Ball ging ins Toraus. Weitere Versuche der Juniors folgten, wie in der 23. Minute, als ein Schuss an der Strafraumgrenze von Goalie Julian Proksch gehalten wurde.

Der Durchbruch gelang den Wackerianern schließlich in der 35. Minute. Ramo Buljubasic, der Kapitän der Juniors, brachte sein Team mit einem Distanzschuss in Führung und erzielte das 0:1. Bis zur Halbzeit konnte der SV Innsbruck keinen Ausgleich erzielen, obwohl die Hausherren in der 41. Minute einen schnellen Konter fuhren, der jedoch im Abseits endete.

Wacker sichert den Sieg

Nach der Halbzeitpause setzte der FC Wacker Innsbruck Juniors seine dominierende Spielweise fort. Bereits in der 49. Minute musste SV-Torhüter Proksch einen direkten Freistoß von Kaan Türkoglu aus dem Gefahrenbereich hechten. Die Juniors kamen in der Folge zu mehreren gefährlichen Situationen, darunter ein Schuss von Nathan Stöckl in der 60. Minute, der an die Stange ging.

Der FC Wacker konnte in der 69. Minute seine Führung ausbauen. Ramo Buljubasic trat zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze an und traf den Ball perfekt, um das 0:2 zu erzielen. Der SV Innsbruck bemühte sich weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, doch Kaan Türkoglu's Schuss im Strafraum in der 86. Minute wurde von Juniors-Torhüter Danny-Gabriel Wastian ins Aus geboxt.

Das letzte Tor des Spiels fiel in der 73. Minute. Nach einem Schuss an die Stange von Buljubasic und einem Nachschuss von Nathan Stöckl, den der Torhüter mit einem Hechtsprung klärte, war es Paolo Pixner, der schließlich den Ball im Tor unterbrachte und das 0:3 für die Juniors erzielte.

In den letzten Minuten des Spiels konnte der SV Innsbruck 1b keine signifikante Gefahr erzeugen, obwohl die Heimischen in der 90. Minute nach einer Ecke noch einmal eine Kopfballchance hatten, die jedoch zu schwach ausfiel. Der Schlusspfiff ertönte in der 93. Minute und besiegelte den klaren 0:3-Sieg der FC Wacker Innsbruck Juniors.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (36749 Bonuspunkte)

1. Klasse West: SVI 1b : Wacker Innsbruck Juniors - 0:3 (0:1)

74 Paolo Pixner 0:3

69 Ramo Buljubasic 0:2

35 Ramo Buljubasic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.