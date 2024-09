Union Innsbruck II mit Goldtor in der Nachspielzeit in Hall

Details Montag, 09. September 2024 11:53

Auch nach der fünften Runde der 1. Klasse West muss der SV Hall II weiter auf den ersten Punkt warten. Recht unglücklich die 1:2 Niederlage in letzter Sekunde im Heimspiel gegen die Generali Union Innsbruck II. An der Tabellenspitze setzen sich die Favoriten durch. Zugspitze gewinnt beim IAC 2:0, Natters schlägt Oberland West mit 3:1 und Mils bezwingt Lechaschau auswärts mit 3:1. Damit haben nach fünf Runden Zugspitze, Natters II und Mils II noch keinen Punkt liegen gelassen. Drei Punkte hinter dem Trio die Wacker Innsbruck Juniors, die beim SVI II mit 3:0 gewinnen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Match zwischen SV Hall 1b und Union Innsbruck 1b startete mit viel Einsatz auf beiden Seiten, doch die erste Halbzeit blieb torlos. Beide Teams hatten ihre Chancen, konnten jedoch nicht entscheidend abschließen. In der 54. Minute war die Begegnung immer noch von Taktik und Vorsicht geprägt, wie ein Kommentar zur ersten großen Chance auf jeder Seite verdeutlichte. Die Defensivreihen standen stabil und ließen wenig zu, was dazu führte, dass die erste Halbzeit ohne nennenswerte Höhepunkte in die Pause ging.

Spannende Schlussphase mit entscheidenden Toren

Die zweite Halbzeit versprach mehr Aufregung, und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. In der 78. Minute setzte Union Innsbruck 1b ein erstes Ausrufezeichen, als ein Lattenschuss die Gastgeber beinahe in Rückstand versetzt hätte. Doch es dauerte bis zur 80. Minute, ehe das erste Tor der Partie fiel: Rene Rief brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Freude über den Führungstreffer währte jedoch nicht lange.

Nur vier Minuten später, in der 84. Minute, gelang SV Hall 1b der Ausgleich. Melih Tuncer setzte sich durch und erzielte das 1:1, was für neuen Schwung bei den Gastgebern sorgte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, und beide Mannschaften kämpften verbissen um die Entscheidung. Als sich die Nachspielzeit näherte, schien ein Unentschieden das wahrscheinliche Ergebnis zu sein.

Doch Union Innsbruck 1b hatte das letzte Wort. In der 90. Minute gelang Stefan Milovanovic der entscheidende Treffer zum 2:1 für die Gäste. Mit diesem späten Tor sicherte er seinem Team den Auswärtssieg und ließ die Anhänger von Union Innsbruck 1b jubeln. Kurz darauf, in der 91. Minute, endete die Partie und besiegelte den knappen Erfolg der Gäste.

Thomas Kofler, Trainer Generali Union Innsbruck II: „Prinzipiell haben wir sehr dominant begonnen, aber im letzten Drittel schlecht gespielt. In der zweiten Halbzeit eine offene Partie mit rasch wechselnden Szenen. Wir haben einen Lattenschuss und können dann in der 80. Minute nach einer tollen Flanke durch Rene Rief in Führung gehen. Vier Minuten später ein schnelles und dummes Gegentor zum 1:1. In Folge je ein Sitzer von beiden Mannschaften, die vergeben werden. In der Nachspielzeit gewinnen wir durch einen verwandelten Freistoß von Stefan Milovanovic. Der Goalie der Heimelf ausgezeichnet, unser Goalie sehr gut. Ein etwas glücklicher Sieg, aber nicht ganz unverdient!“

1. Klasse West: SV Hall 1b : Union Innsbruck 1b - 1:2 (0:0)

95 Stefan Milovanovic 1:2

84 Melih Tuncer 1:1

80 Rene Rief 0:1

