Hatting-Pettnau gewinnt das Mittelfeldduell gegen Arlberg-Stanzertal knapp!

Details Montag, 09. September 2024 19:15

In einer sehr engen Partie konnte sich in der 5. Runde der 1. Klasse West der ESV Hatting-Pettnau mit 1:0 gegen Aufsteiger SPG Arlberg-Stanzertal durchsetzen. Hatting setzt sich auf Platz fünf, Arlberg-Stanzertal liegt weiter auf Platz acht der Tabelle. An der Tabellenspitze folgt in der kommenden Runde am Samstag, dem 14. September 2024, ab 14:30 Uhr das Spitzenduell zwischen Mils Ii und Natters II.

Klassischer Sommerkick!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Im Spiel gegen den ESV Hatting-Pettnau in der ersten Klasse haben wir uns leider um den einen Punkt selbst gebracht. Klassischer Sommerkick an diesem Tag. Extrem heiße Temperaturen ließen kein hohes Tempo zu. So fanden die Zuschauer eher ein gemäßigtes Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel vor. Wirkliche Torchancen Mangelware.

Wenn was passiert, dann eher durch Eigenfehler. So eben auch gesehen in der 86 Minute. Wahrscheinlich schon mit den Köpfen in der Umkleidekabine eine viel zu kurze Rückgabe auf unseren Goalie. Gegner schmeckt ab und schiebt zur 0:1 Führung und dem gleichzeitigen Endstand ein. „Leider passiert“ aber kein Beinbruch. Auch hier haben wir wieder gesehen, wie wir mit Vollbesetzung aussehen könnten. So haben wir uns halt um die Früchte des einen Punktes gebracht!“

1. Klasse West: Hatting-Pettnau : Arlberg-Stanzertal - 1:0 (0:0)

86 David Rödlach 1:0

