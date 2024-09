FC Wacker Innsbruck Juniors feiern Last-Minute-Derby-Sieg

In der sechsten Runde der 1. Klasse West setzten sich die FC Wacker Innsbruck Juniors knapp mit 1:0 gegen den Innsbrucker AC 1b durch. Ramo Buljubasic, der Kapitän der Juniors, avancierte zum Matchwinner und sicherte seiner Mannschaft kurz vor Schluss drei wichtigen Punkte.

Chancenreiche, aber torlose erste Halbzeit

Die Juniors begannen das Spiel ambitioniert und versuchten früh, Druck auf die Gäste auszuüben. Bereits in der 11. Minute sorgte eine Ecke von rechts für Gefahr im IAC-Strafraum doch ein Angreifer konnte den Ball im Fünfmeterraum nicht erreichen. In der 21. Minute hatten die Gastgeber eine vielversprechende Freistoßchance aus 18 Metern. Ramo Buljubasic trat an und zwang Gästegoalie Julian Sigl zu einer spektakulären Parade.

Auch der Innsbrucker AC setzte einige Akzente in der Offensive. Fabian Rauter prüfte mit einem Schuss Juniors-Schlussmann Dany-Gabriel Wastian, der sicher hielt. Ein weiterer gefährlicher Konter durch Ahmed Mohamed in der 43. Minute endete mit einer Ecke für die Gäste, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Trotz der Bemühungen beider Teams ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 87

In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Mannschaften das Tempo und suchten verstärkt den Weg zum Tor. Die Wacker Juniors hatte mehrere Chancen, in Führung zu gehen. Die Gäste blieben ebenfalls gefährlich. In der 57. Minute musste Juniors-Torhüter Wastian einen Schuss zur Ecke klären. In der 80. Minute konnte der Wacker-Torhüter einen schnellen Angriff der Gäste an der Strafraumgrenze unterbinden. Der Druck auf beide Abwehrreihen nahm zu, und es schien, als könnte jede Aktion die Entscheidung bringen.

In der 85. Minute verzeichnete Joel Spindler-Auer einen gefährlichen Bananenschuss aus etwa 20 Metern, den IAC-Keeper Sigl klären konnte. Zwei Minuten später folgte die entscheidende Szene des Spiels: Ramo Buljubasic setzte sich im Strafraum durch und traf zum 1:0 für die Wacker Juniors. Der Jubel war groß und die Heimischen konnten die knappe Führung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für die FC Wacker Innsbruck Juniors. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten war es letztlich der Treffer von Buljubasic, der den Unterschied machte und den Gastgebern den Sieg bescherte.

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Wacker Innsbruck Juniors: „Ein sehr tief stehender Gegner hat es uns sehr schwer gemacht, offensiv erfolgreich zu sein. Dazu der kleine Kunstrasenplatz und wir haben uns eigentlich sehr schwergetan. Zwei Stangenschüsse von uns und zwei Szenen, die stark nach Strafstoß für uns gerochen haben, kamen noch dazu. Ein dominanter Auftritt unserer Mannschaft und wir haben uns dann doch noch kurz vor Schluss mit dem 1:0 für den Aufwand belohnt!“

1. Klasse West: Wacker Innsbruck Juniors : IAC 1b - 1:0 (0:0)

89 Ramo Buljubasic 1:0

