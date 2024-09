Aufsteiger Arlberg-Stanzertal fährt gegen Lechaschau den dritten Sieg ein!

Details Montag, 16. September 2024 22:02

Vier Partien, darunter auch der Kracher zwischen Mils II und Natters II, konnten in der 6. Runde der 1. Klasse West gespielt werden. Drei Partien mussten wetterbedingt verschoben werden. Natters holt sich mit einem 2:2 in Mils die Tabellenführung, allerdings nur, da die Zugspitze die Heimpartie gegen Nassereith auf 25. September 2024 verschieben musste. Weiter aufwärts geht es mit dem Aufsteiger SPG Arlberg-Stanzertal. Nach dem 4:1 gegen Lechaschau hat man nach sechs Partien bereits neun Zähler am Konto!

Der sportliche Leiter der SPG schlägt zweimal als Goalgetter zu!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Im Spiel gegen den FC Lechaschau von vergangenem Freitagabend gelang es unseren Burschen wieder eine tolle Leistung abzurufen. Allen voran aber auch wieder ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die im Kollektiv einen überraschend hoch stehenden Gegner vorfand, der stets mit hohem Pressing versuchte, unsere Abwehrreihe durcheinanderzubringen. Dem Druck standhaltend ließen wir uns aber in keiner Phase des Spieles beeindrucken. Wohl eher war es die Freude am Ballspiel, was jeden anspornte und zu mehr Leistung und Willen aufrief. So eben auch durch unser top besetztes Mittelfeld. Allen voran unser Ballverteiler und Torschütze Jefferson Holderied, der in der 21. Minute nach tollem Vorpressing von Schlatter Gabriel den Ball abfangen konnte. Mit viel Übersicht und dem zu weit herausstehenden Goalie ein toller Schlenzer ins lange Eck! Schon war es geschehen, 1:0. Einige Abschlussmöglichkeiten blieben im Anschluss ungenützt.

So mussten wir uns dann bis zur 60. Minute gedulden. Aus einem Eckball verwandelte unser „sportlicher Leiter“ zum unhaltbaren 2:0. Dann war es auch schon geschehen. Der Gegner machte auf, wir konnten die Räume nützen und es sollte in Minute 71 abermals unser Schlatter Gabriel nach toller Vorlage von Haag Thomas sein, der mannschaftsdienlich zur Seite legte und „Gabse“ nur mehr „abstauben“ musste.

Ein kurzes Aufbäumen des Gegners in Minute 75 zeigte keinerlei Reaktion. So sollte es dann unserem toll aufspielenden Jefferson Hoderied nach ebenfalls wieder toller Passkombi mit Schlatter Gabriel vorbehalten sein, den finalen Treffer zum 4:1 Endstand zu verwandeln. Tolle Leistung, auch von unserem unermüdlich rackernden und dienlich aufspielenden Haag Thomas.

Positive Randbemerkung: Auch der „Heimkehrer“ aus der „alten SPG Arlberg“, Jehle Christopher, durfte bereits erste Spielpraxis sammeln, Fazit: Wie in alten Tagen, einfach nur mega!

Jetzt heißt es aber auf erste Punkte bei Auswärtsspielen vorbereitet zu sein!“

1. Klasse West: Arlberg-Stanzertal : Lechaschau - 4:1 (1:0)

79 Jefferson Holderied 4:1

75 Sandro Hoheneder 3:1

71 Gabriel Schlatter 3:0

60 Gabriel Schlatter 2:0

21 Jefferson Holderied 1:0

