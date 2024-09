Heiko Luchetta analysiert die Niederlage von Arlberg-Stanzertal in Natters

Details Dienstag, 24. September 2024 01:37

Der FC Koch Türen Natters II konnte in der 7. Runde der 1. Klasse West die Tabellenführung mit einem hart erkämpften 3:2 gegen die SPG Arlberg-Stanzertal verteidigen. Die Verfolger bleiben aber auf den Fersen. Mils II gewinnt bei Oberland West II mit 2:1 und neu auf Platz drei die Wacker Innsbruck Juniors nach einem 5:1 in Nassereith.

Tolles Versprechen für die Zukunft

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Stark ersatzgeschwächt angereist, dafür aber mit einigen Jungs der U18 verstärkt, kamen wir super ins Spiel. Bereits in Minute 8 müssten wir uns sohin nach toller Vorbereitung durch Spiss Johannes (toller Lochpass) dem Führungstreffer nähern. Aber Jeff setzte das runde Leder allein vor dem gegnerischen Goalie leider neben das Tor. So ging es dann leider auch weiter. Vermehrt tolle Einschussmöglichkeiten sollten an diesem Tag ungenützt bleiben. So hätte unser Stürmer, Kössler-Hauser Philipp, an diesem Tag drei mögliche Top-Einschussmöglichkeiten vorgefunden, die aber ebenso zum Chancentod führten. Den Aufblitzer in Minute 35, maßgeschneiderter Einwurf durch Leitner Julian auf Jefferson Holderied, dieser mit toller Übersicht quer legte und unseren Doppeltorschützen an diesem Tag toll versorgte und kurzfristig zum 1:0 führte, wurde in der Gegenaktion mit kapitalem Fehler in unseren Abwehrreihen vom Gegner kaltschnäuzig genützt.

Ein viel zu kurz gespielter Abstoß nach dem Anstoß sollte eben reichen, dem Gegner eine tolle Vorlage zu machen, damit dieser zum 1:1 Ausgleich kaum mal eine Minute später ausgleichen konnten. In Minute 69 wurde der bis dorthin super aufspielende Wolfram Jonas und unser Kössler-Hauser Philipp gewechselt. So konnten sich auch weitere Jungspunde, Nevio Carpentari und Tounsi Aymen beweisen. Sollten dabei auch ihre Aufgabe sehr gut bewerkstelligen. Denn die Führung des Gegners in Minute 74 war ein reiner Goldtorschuss mittels abgerissener Flanke in lange Eck. Unhaltbar für unseren Goalie. Darauffolgende Aufspielaktionen sollten aber wiederum zum verdienten Ausgleichstreffer durch Alicehajic-Haag Alen in Minute 78 führen. Aber wieder soll es an diesem Tag die qualifiziertere Torabschlussleistung des Gegners sein. Gefühlt das vierte Mal in Richtung Tor geschossen, wurde es dann auch der Schlusstreffer in Minute 82 zum 2:3.

Kurz drauf wurde dann auch der letzte „Frischling, getauscht mit einem müden „Frischling“. So kam anstelle des toll aufspielenden Herovitsch Jakob im Finale noch unser Mayr Constantin aufs Feld. Lehrstunde für die Mannschaft in keinster Weise Lernstunde, schon etwas, aber weder an den Jungen gelegen, noch an dem kleinen Platz. Lediglich die letzten Konsequenz und Konzentration kurz nach den Toren ließ eben einiges zu viel zu. Viel eher aber war das Ganze ein tolles Versprechen für die Zukunft (U18), das super eingelöst werden konnte.“

1. Klasse West: Natters 1b : Arlberg-Stanzertal - 3:2 (1:1)

83 Tobias Finger 3:2

80 Alen Alicehajic-Haag 2:2

74 Paul Lugger 2:1

36 Raphael Suitner 1:1

35 Alen Alicehajic-Haag 0:1

