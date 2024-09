Drei Treffer von Ahmed Mohamed für den IAC II im Derby gegen den SVI II

Details Montag, 30. September 2024 00:59

In der 8. Runde der 1. Klasse West konnte der Innsbrucker AC II im Stadtderby gegen den SV Innsbruck II einen 0:1 Rückstand in einen 3:1 Erfolg verwandeln. Maßgeblich beteiligt daran war Ahmed Mohamed, der alle drei Treffer für den IAC erzielen konnte. Neuer Tabellenführer nach Runde acht ist nach der Spielverschiebung von Natters II in Längenfeld (Nachtrag am 30.9.24 um 20 Uhr) Zugspitze nach einem 3:0 Erfolg gegen Lechaschau. Auf Platz zwei nach oben ging es für die FC Wacker Innsbruck Juniors, die Hatting-Pettnau mit 4:2 besiegen konnten. Mils II (1:1 gegen Hall II) verliert etwas an Boden.

Frühe Führung für den SV Innsbruck 1b

Kaum war der Anpfiff ertönt, zeigte der SV Innsbruck 1b seine Offensivqualitäten. Bereits in der dritten Spielminute konnte Arnel Fehratovic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Dieses frühe Tor verlieh den Hausherren zunächst Auftrieb und setzte die Gäste unter Druck.

Die frühe Führung schien den SV Innsbruck 1b zu beflügeln, denn sie dominierten die Anfangsphase des Spiels. Doch mit zunehmender Spieldauer fand der Innsbrucker AC 1b besser ins Spiel und konnte den Druck der Hausherren mehr und mehr abwehren. Dies zahlte sich in der 22. Minute aus, als Ahmed Mohamed den Ausgleich für die Gäste erzielte.

Ahmed Mohamed dreht das Spiel

Nach dem Ausgleichstreffer entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften zu Chancen kamen, jedoch vorerst keine weiteren Tore fielen. Der Halbzeitpfiff ertönte bei einem Stand von 1:1, und beide Teams gingen mit der Hoffnung auf einen Sieg in die Kabine.

Im zweiten Durchgang wurde die Begegnung zunehmend intensiver. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch es dauerte bis zur 76. Minute, bis erneut Ahmed Mohamed im Mittelpunkt stand. Er brachte den Innsbrucker AC 1b mit 2:1 in Führung.

Nur fünf Minuten später schlug Ahmed Mohamed erneut zu. In der 81. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 3:1 für den Innsbrucker AC 1b. Wieder einmal zeigte sich die Abwehr des SV Innsbruck 1b anfällig, und Mohamed bestrafte dies mit einem weiteren gut platzierten Schuss ins Netz. Dieser Doppelschlag binnen weniger Minuten war letztlich entscheidend und besiegelte die Niederlage des SV Innsbruck 1b.

In den verbleibenden Minuten versuchte der SV Innsbruck 1b zwar noch einmal, den Anschluss zu erzielen, doch die Gäste verteidigten ihre Führung geschickt und ließen keine weiteren Torchancen mehr zu. Als der Schlusspfiff in der 90. Minute ertönte, stand der verdiente 3:1-Sieg für den Innsbrucker AC 1b fest.

David Goller, Trainer Innsbrucker AC II: „Der SVI hat von Anfang an gepresst und wir haben uns schwergetan. Nach einer Flanke in der dritten Minute die Führung für die Heimelf und das hat uns nicht gutgetan. In der 22. Minute haben dann ebenfalls nach einer Flanke zum Glück das 1:1 erzielt. Die zweite Halbzeit war sehr durchwachsen. Hohe Bälle und viele Fehler auf beiden Seiten. Im Konter konnte dann Ahmed Mohamed mit seinem zweiten Treffer im 1:1 Duell mit dem Goalie auf 2:1 stellen. Eine Superaktion fünf Minuten später und das 3:1 durch den dritten Treffer von Ahmed Mohamed. Alles in allem ein verdienter Erfolg. Die drei Punkte haben wir geholt, bin sehr zufrieden mit der Mannschaft!“

1. Klasse West: SVI 1b : IAC 1b - 1:3 (1:1)

81 Ahmed Mohamed 1:3

76 Ahmed Mohamed 1:2

22 Ahmed Mohamed 1:1

3 Arnel Fehratovic 1:0

