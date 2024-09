Knapper, aber verdienter Erfolg von Oberland West II gegen Arlberg-Stanzertal!

Details Montag, 30. September 2024 23:53

Mittelfeldduell in der 8. Runde der 1. Klasse West zwischen der SPG Arlberg-Stanzertal und der SPG Oberland West II. In einem spannenden Spiel setzt sich am Ende Oberland West knapp mit 1:0 durch und kann damit Arlberg-Stanzertal in der Tabelle überholen. Oberland West II nun mit zehn Zähler auf Platz acht, ein Punkt dahinter Arlberg-Stanzertal.

Zu großer Spielraum für die Gäste

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Im Spiel gegen die SPG-Oberland West 1b mussten wir uns leider in den Schlussminuten geschlagen geben. Hier lag es an der doch zu offensiv gehaltenen Stellung unseres linken Mittelfeldes, was dem Gegner einen viel zu großen Spielraum lieferte und der diesen kaltschnäuzig ausnützte und eben in Minute 78 ins kurze Eck einnetzte. Kurz darauf sogar noch ein Elfmeter, den unser Goalie Sascha Wolf super parieren konnte. Alles in allem aber ein doch verdienter Erfolg des Gegners, der an diesem Tag einfach mehr wollte und konnte. Wir kämpfen weiter und schauen voraus!“

1. Klasse West: Arlberg-Stanzertal : SPG Oberland West 1b - 0:1 (0:0)

78 Peter Tschallener 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.