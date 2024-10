Arlberg-Stanzertal gibt 3:0 in Mils aus der Hand!

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 01:32

Mit einer unglaublichen Aufholjagd auswärts gegen die SPG Arlberg-Stanzertal konnte sich der SC Mils II in der 9. Runde der 1. Klasse West die Tabellenführung schnappen. Nach 3:0 für die SPG dreht Mils das Spiel und gewinnt mit 4:3. Die Tabellenführung für Mils war auch möglich, das die Tiroler Zugspitze in Natters nicht antreten konnte. Diese Partie wird erst am 9. November 2024 nachgetragen.

Nicht genug PS!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Na was soll ich sagen; das Spiel gegen den SC Mils 1b hatte es wahrlich in sich. Überrascht mit unserer Aufstellung konnten wir den SC Mils 1b in Halbzeit eins so richtig mattsetzen. Denn bereits in Minute dreizehn konnte mit einer tollen Ballstafette über Krammer „Gri“ Christian quer auf Alicehajic-Haag Alen aufgespielt werden, welcher noch aufsah und unseren goldrichtig stehenden Torschützen Jefferson Holderied zum 0:1 bedienen konnte. Keine sieben Minuten später sollte es dann unser Einzelstürmer Kössler-Hauser Philipp sein, der abermals mit toller Übersicht und sehenswertem Lochpass Jefferson „Jeff“ Holderied bedienen sollte, welche dann ebenso mit grandiosem Lupfer dem Torwart keine Chance ließ und zum 0:2 einnetzte. In dieser Tonart weiterrackern, so sollte es dann die Minute 26 sein. Kolp „Kofo“ Florian super auf Jefferson „Jeff“ Holderried, der mit mega Übersicht und gefühlvollem Lupfer über die gegnerische Abwehr zu unserem Alen Alicehajic-Haag quer passte und dieser unhaltbar zum 0:3 Pausenstand verwandeln sollte. Alles traumhaft, alles herrlich, nur mehr den letzten Zug zum schachmatt setzen. Na ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben! Diese Weisheit bestätigte sich leider.

Erste Aktion in Halbzeit zwei des Gegners und schon war es geschehen. Das 1:3 war eingeführt, ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben. Vom Schock nicht erholt, keine zwei Minuten drauf, abermals fehlerhaftes Verhalten in der Abwehrreihe und schon stand es 2:3. Dem aber nicht genug sollte es dann gerade mal vier Minuten später sein, dass der Gegner zum 3:3 Ausgleich ausführte. Damit war es geschehen. Von Aufbäumen keine Spur mehr. Selbstbewusstsein verblasst. Leider, und so kam es, wie es kommen musste, wurden wir plötzlich in Minute 78 schachmatt gesetzt. Elfmeter, danke das war es. Fazit: tolle erste Halbzeit im Kollektiv, um im Anschluss an diesem zu scheitern. Aktuell schaffen wir es „noch“ nicht genug PS auf das Parkett zu bringen. Aber hat das Spiel wieder gezeigt, wir sind auch bei den Besseren richtig gut dran. An dem bauen wir auf und freuen uns auf das kommende Heimspiel in Pettnau kommenden Samstag um 17:30 Uhr mit anschließendem Oktoberfest. Mal schauen, ob es da was zum Anstoßen gibt!?“







1. Klasse West: Mils 1b : Arlberg-Stanzertal - 4:3 (0:3)

78 Thomas Schönfelder 4:3

53 Paul Stix 3:3

48 Filip Glavas 2:3

46 Christoph Klemenjak 1:3

26 Alen Alicehajic-Haag 0:3

20 Jefferson Holderied 0:2

13 Jefferson Holderied 0:1

Details

