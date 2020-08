Marco Tomasi übernimmt kurz vor dem Start der Meisterschaft Innsbruck West II

Details Freitag, 07. August 2020 13:03

Sechs neue Teams in der 2. Klasse Mitte und damit eine vollkommen neue Situation für all jene die dennoch versuchen wollen Titelfavoriten auszumachen. Die SPG Innsbruck West II ist der Liga treu geblieben und auch Trainer Marco Tomasi, der allerdings erst kurz vor dem Start der Meisterschaft seine Aufgabe wieder übernehmen konnte.

Das beste herausholen!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Unser Focus liegt absolut auf kommenden Samstag, dem 8.8.2020, an dem wir das erste Pflichtspiel endlich wieder bestreiten. Da ich die Mannschaft erst kurz vor Meisterschaftsbeginn übernommen habe,werde ich schauen, dass ich das bestmögliche aus der Mannschaft heraus hole!“

Ein halbes Dutzend neu!

Finkenberg/Tux II, Hippach II, Mayrhofen II, Stans, Stumm II und Uderns sind durch die Strukturreform und den Auflassen der 2. Klasse Zillertal neu in der 2. Klasse Mitte. Mit Mayrhofen II und Uderns gibt es damit wohl auch zwei neue Mitfavoriten auf den Titel, allerdings wird man wohl erst nach ein paar Runden die Liga wirklich einschätzen können. In Runde eins trifft Mayrhofen II zuhause auf Thaur II und Uderns empfängt Volders II. Ebenfalls brisant das Duell Natters II gegen Hippach, das am 9.8. aber 17 Uhr in Natters gespielt wird.

