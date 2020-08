Gerhard Hainz und Josef Neid sind wieder nach Uderns zurückgekehrt

Details Donnerstag, 06. August 2020 21:56

SVG Uderns ist nach der Reform der 2. Klassen in der 2. Klasse Mitte gelandet und strebt einen Platz ganz oben an. Für Trainer Daniel Schwemmberger gibt es im Kader einige schmerzliche Abgänge, aber auf der anderen Seite kehren auch wieder einige starke Spieler nach Uderns zurück.

Rückblick

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderrns: „Wir haben anfangs natürlich nur über Telefon kommuniziert. Hier wurden die wichtigsten Informationen ausgetauscht und auch der Trainingsstart kommuniziert. Natürlich wurde den Spielern auch nahe gelegt sich selbst fit zu halten. Einen Trainingsplan gab es von meiner Seite aus nicht.“

Wie verlief der Trainingsstart?

Daniel Schwemmberger: „Ich denke wir konnten den Trainingsstart Ende Mai recht gut für unser Passspiel und für die Arbeit an der Kondition nutzen. Sicher war es zu Anfang sehr komisch ohne Körperkontakt zu trainieren, jedoch haben wir dies schnell akzeptiert und uns mit speziellen Übungen motiviert.“

Transferbilanz

Daniel Schwemmberger: „Der im Winter nach Stumm verliehene Gerhard Hainz ist im Sommer wieder zu uns zurückgekehrt. Somit spielt der Toptorjäger der vergangenen zwei Saisonen wieder in unserer Mannschaft. Ebenfalls nach einem Jahr als Trainer bei Münster 1b ist Josef Neid zurück in unserem Team. Mit seiner Erfahrung wird er in der heurigen Saison ein wichtiger Spieler werden. Andreas Brugger, ein echtes Uderner Urgestein, ist nach einigen Engagements bei diversen Vereinen nun zum Karriere-Ausklang auch zurück nach Uderns gekehrt. Er verstärkt meine Mannschaft seit dem Winter. Unser Innenverteidiger Daniel Rieser, ist nach mehr als eineinhalb Jahren Verletzungspause nun fix nach Uderns gewechselt und ist eine große Bereicherung für unser Team. Christian Lanthaler, ein pfeilschneller Linksfuß schloss sich im Winter der SVG Uderns an und wird auf seiner Seite noch für viel Gefahr sorgen. Dafür haben wir aber auch einen herben Abgang zu verkraften, denn Alexander Prosch ist nach etlichen Jahren in Fügen und Uderns zurück zu seinem Stammverein Stumm gekehrt. Ich wünsche ihm auf diesem Weg nochmals alles Gute für die neue Aufgabe. Unser Ersatz-Torwart Lukas Schiestl ist nach überstandener Verletzung für eine Saison zu unserem Partner-Verein Ried/Kaltenbach verliehen. Auch hier wünsche ich viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Zeit. Dominik Hanser war im Winter von Ried/Kaltenbach zu uns gewechselt. Diese Leihe wurde im Sommer aber leider wieder beendet. Aber auch einige Karrieren wurden beendet, so muss Michael Linder nach einer hartnäckigen Verletzung leider dem Fußball adieu sagen. Alle Gute für die Fußball-Pension lieber Michael. David Wegscheider, Maximilian Lamprecht und Dominik Stadler machen vorerst eine Fußball-Pause.“

Auf welchen Positionen hat man sich verstärkt?

Daniel Schwemmberger: „Wie bereits erwähnt haben wir mit Gerhard Hainz, Josef Neid und Andreas Brugger drei neue Spieler die vor allem für den Angriff geholt wurden. Christian Lanthaler ist ein Flügelspieler und Daniel Rieser ein Mann für die Verteidigung!“

Testspiele

Daniel Schwemmberger: „Wir haben gegen die SPG Hinteres Zillertal U18 und gegen SV Kolsass/Weer 2 gewonnen. Gegen die Zweier aus Kundl haben wir unentschieden gespielt und gegen Ried/Kaltenbach verloren.“

Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Daniel Schwemmberger: „Wir wollen auf jeden Fall wieder weit vorne Mitspielen und die letzte Saison, die ja bekanntlich abgebrochen wurde, schnell vergessen lassen.“

Gibt es verletzte Spieler?

Daniel Schwemmberger: „Aktuell ist Gott sei Dank nur unser Florian Kropf verletzt. Er musste sich nach einer im Testspiel erlittenen Verletzung operieren lassen und hofft Mitte September wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Wir freuen uns auf seine Rückkehr.“

Stärken die Sponsoren nach wie vor dem Verein den Rücken?

Daniel Schwemmberger: „Soweit mir vom Vorstand berichtet wurde konnte man mit den meisten Sponsoren die Verträge verlängern. Nur einige wenige haben sich zurückgezogen. In diesem Sinne vielen Dank an die vielen Gönner unserer SVG Uderns, ohne die die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nicht möglich gewesen wäre.“

Favoriten

Daniel Schwemmberger: „Im letzten Jahr lag ich mit meinen Tipps Red Bull Salzburg (Bundesliga) und SV Ried (2. Liga) ja schon richtig. In der Bundesliga tippe ich wieder auf Red Bull Salzburg. In unserer Liga wird der SV Stans eine wichtige Rolle im Meisterkampf einnehmen. Aber auch die SVG Mayrhofen 2 und der SV Natters 2 spielen sicherlich wieder ganz vorne mit.“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Daniel Schwemmberger: „Dies kann ich nur ganz schwer beurteilen. Augenscheinlich gibt es noch sehr wenige Veränderungen. Mal sehen ob da in der nächsten Zeit noch etwas kommt. Die Corona-Richtlinien, die aktuell im Fußball einzuhalten sind, empfinde ich als okay!“

Wichtige weitere Infos zum Verein?

Daniel Schwemmberger: „Nähere Infos dazu gibt es auf der Facebook Seite:

https://de-de.facebook.com/pages/category/Community/SV-Uderns-107030176000847/

Wir würden uns über viele Besucher freuen.“

Deine persönlichen Anliegen zum Thema Fußball?

Daniel Schwemmberger: „Ich hoffe wieder auf ein gutes Miteinander mit allen gegnerischen Spielern, Trainern sowie Fans und natürlich auch den Schiedsrichtern. Vor allem in dieser schwierigen Zeit soll der Fußball für eine positive Abwechslung sorgen.“

