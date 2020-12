Torschützenwertung 2. Klasse Mitte Herbst 2020

Details Mittwoch, 09. Dezember 2020 23:37

Dominantes Trio in der 2. Klasse Mitte puncto ligaportal.at Tirol Goleador Herbst 2020. Neunzehn Treffer für Christian Landl von Stans und 1,15 Tore pro Spielstunde – das sind die Werte des Siegers. Sehr knapp heran kommt Gerhard Hainz von Uderns – achtzehn Treffer und 1.10 Tore pro Spielstunde. Due Nummer drei ist Stefan Tipotsch von Finkenberg/Tux II mit sechzehn Treffern. Die drei Kicker liegen zwar eng zusammen, belegen aber in der Gesamtwertung deutlich die Plätze eins bis drei – und das in beiden Kriterien.

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Christian Landl Stans 19 990 1,15 1 1 1 2 Gerhard Hainz Uderns 18 982 1,10 2 2 2 3 Stefan Tipotsch Finkenberg II 16 1075 0,89 3 3 3 4 Josef Neid Uderns 7 474 0,89 5 3 4 5 Miklos Percsi Uderns 8 626 0,77 4 6 5 6 Alexander Mair Natters II 7 608 0,69 5 8 6,5 7 Sabri Canata Stubai II 6 449 0,80 11 5 8 7 Kerim Aydogan IAC II 7 705 0,60 5 11 8 9 Rene Rief Natters II 6 465 0,77 11 6 8,5 9 Armin Unterberger Thaur II 7 712 0,59 5 12 8,5 11 Igor Matic IAC II 6 556 0,65 11 9 10 11 Christopher Stock Finkenberg II 7 1079 0,39 5 15 10 11 David Kröll Stumm II 7 1083 0,39 5 15 10 14 Alexander Hörmann Volders 6 591 0,61 11 10 10,5 15 Ivan Popovic Stans 6 764 0,47 11 13 12 16 Mateo Jelic Mayrhofen II 6 941 0,38 11 18 14,5 17 Clemens Pfister Finkenberg II 6 965 0,37 11 20 15,5 18 David Wechselberger Mayrhofen II 5 699 0,43 19 14 16,5 19 Michael Eberharter Mayrhofen II 5 778 0,39 19 15 17 20 Thomas Klocker Uderns 6 1080 0,33 11 24 17,5 21 Maurice Juen Volders II 5 783 0,38 19 18 18,5 22 Hami Karahasanoglu Stans 5 845 0,36 19 21 20 23 Manuel Greiter Stans 5 853 0,35 19 22 20,5 23 Robert Kindl Stubai II 5 856 0,35 19 22 20,5 25 Lorenz Sigl Thaur II 5 995 0,30 19 25 22 26 Julian Tesar Finkenberg II 5 1080 0,28 19 26 22,5