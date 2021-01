Uderns ist für den Trainer der SPG Innsbruck West der Titelfavorit in der 2. Klasse Mitte

Details Samstag, 09. Januar 2021 00:45

Die 2. Klasse Mitte konnte die Hinrunde im Herbst 2020 komplett abschließen, programmgemäß soll es am 19. März 2021 mit dem Start der Rückrunde weitergehen. Stans führt mit sieben Zählern Vorsprung auf Uderns, für Marco Tomasi – Trainer der SPG Innsbruck West II – ist aber trotzdem Uderns der Titelfavorit. Für sein Team ist es im Herbst 2020 nicht so gut gelaufen – nur drei Zähler. Das Team wird aber sicher alles versuchen um in der Rückrunde den letzten Tabellenplatz abzugeben.

Im Fokus: Kraft und Ausdauer

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Ich persönlich bin absolut nicht zufrieden mit der ersten Hälfte der Meisterschaft, aber die letzten Spiele sind wir ein bisschen besser in Schwung gekommen und konnten auch kämpferisch einigermaßen mit den Gegnern mithalten - das stimmt mich positiv! Wir werden in der Vorbereitung das Hauptaugenmerk auf Kraft und Ausdauer legen!“

Zur Corona – Lage

Marco Tomasi: „Keine einfache Situation für den gesamten Fußball, aber da müssen wir durch! Und ich bin überzeugt, dass wir das auch in naher Zukunft die Probleme bewältigen werden. Die Stimmung in der Mannschaft sehe ich positiv, obwohl wir keine gute Hinrudne gespielt haben und die Moral und das Selbstvertrauen war nicht gerade optimal. Ich muss aber der Mannschaft ein Kompliment aussprechen puncto Trainingsbeteiligung, die trotz der Gesamtsituation immer positiv war!“

Favoriten und Ziele

Marco Tomasi: „Titelfavorit für mich ist Uderns. Mein Ziel ist die Mannschaft wieder einen Schritt weiter zu bringen und denn einen oder anderen jungen Spieler in die KM1 zu bringen. RB Salzburg gewinnt die österreichische Meisterschaft, in der 2 Liga glaube ich wird Wacker Innsbruck ganz vorne noch mitspielen. Am Herzen liegt mir, dass meiner Tochter all ihre Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir uns bald wieder alle gemeinsam und wieder normal und frei bewegen können und natürlich Gesundheit der Familie. Sehr wichtig ist mir meine Freundin Paula, die einfach die beste ist! Und mein Idol ist der leider kürzlich verstorbene Diego Maradona!“